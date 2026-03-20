Diputados piden mesa técnica por alza de combustibles

Los diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) solicitaron formalmente la creación de una mesa técnica interinstitucional para abordar el impacto del incremento en los precios de los combustibles, el cual ha comenzado a repercutir en el costo de vida de la población.
Por medio de una misiva dirigida al presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres, plantearon la necesidad de gestionar de manera urgente este espacio de diálogo y análisis. Según el documento, el objetivo es reunir a representantes de distintas bancadas legislativas junto a autoridades de entidades clave del Ejecutivo.
Entre las instituciones propuestas para integrar la mesa técnica se encuentran el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), además de otras que se consideren pertinentes.
Abordaje integral de iniciativas
Los diputados señalaron que el propósito de esta instancia que se pretende instalar es conocer, discutir y articular propuestas e iniciativas que permitan identificar soluciones viables para mitigar el impacto económico que el alza en los combustibles está generando en la población guatemalteca.
Asimismo, destacaron la urgencia de atender esta problemática, al considerar que el encarecimiento de los combustibles influye directamente en el aumento de precios de bienes y servicios, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.
En el documento, los legisladores expresaron su confianza en que el Congreso actuará con prontitud ante la situación y reiteraron la necesidad de una coordinación efectiva entre las distintas instituciones del Estado para enfrentar la coyuntura económica.
En el Congreso se discuten varias alternativas para reducir precios de los combustibles y la canasta básica. Diputados oficialistas presentaron un paquete de iniciativas de "apoyo familiar" y también se habla de subsidios, exoneración de impuestos y fondos de estabilización.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7