Mazariegos publica video tras cuestionada reelección

A una semana de su reelección, marcada por señalamientos de fraude, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, reapareció en un video publicado en redes sociales, pero sin hacer referencia al proceso de elección, ni a las acciones que se han realizado por parte de estudiantes que están en contra de que siga al frente de esa casa de estudios.
En la publicación, Mazariegos hace énfasis en que se sumaron 3 mil estudiantes más a la universidad tras la implementación de 45 nuevas carreras, entre las que mencionó el técnico e intérprete de lenguaje de señas, el profesorado en francés y el técnico en mecánica de aviación.
"También hago de su conocimiento que en este momento estamos trabajando en las oficinas del campus central el proceso de pago de las becas para nuestros estudiantes, que son el 100 por ciento de estudiantes con discapacidad a nivel nacional. También el pago de becas para estudiantes madres solteras. Con estas decisiones hacemos cumplir nuestro lema ‘id y enseñad a todos’", expresó.
El material audiovisual concluye con la demostración de fotografías sobre trabajos en la sede central de la Usac y un mensaje en el que se expresa: "cumplimos con hechos, continuamos con compromiso".
Mazariegos confirma su reelección
Mazariegos fue reelecto el pasado 8 de abril para continuar en el cargo en los próximos ocho años. El proceso se desarrolló a puerta cerrada en un hotel de Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, en una jornada marcada por protestas de estudiantes, organizaciones de sociedad civil y pueblos indígenas para cuestionar la transparencia y legitimidad de la elección.
Dos días después de que la Usac oficializará su designación para un período más, Mazariegos cambió la fotografía de perfil de su cuenta personal de Facebook y colocó una imagen donde se observa su rostro, sonriente, y la leyenda: "Rector Magnífico 2026-2030".
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7