Lluvias 2026: CIV atiende 104 emergencias viales

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ha respondido a más de un centenar de emergencias en la red vial guatemalteca durante la temporada de lluvias de 2026. Las autoridades han desplegado una respuesta inmediata con personal, maquinaria y equipos especializados para garantizar la transitabilidad y minimizar riesgos a quienes circulan por las carreteras nacionales.
Durante el Plan de Acción Invierno 2026, el CIV y sus divisiones técnicas atendieron 104 incidentes ligados a las lluvias. Los problemas más recurrentes han sido los 63 casos de deslizamientos, deslaves y derrumbes en distintos tramos. Además, se registraron 15 afectaciones en puentes y 12 socavamientos que requirieron atención inmediata.
Otros incidentes incluyeron la caída de seis árboles, dos azolvamientos, un daño en cunetas o tuberías y cinco emergencias diversas que pusieron en riesgo el flujo vehicular en las rutas afectadas.
Acciones de respuesta y coordinación
La Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) han intervenido en los 15 departamentos más impactados, incluyendo Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Retalhuleu, Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chiquimula, San Marcos, Petén, Izabal, Chimaltenango, Quiché, Baja Verapaz, Sacatepéquez y El Progreso. En todos los casos se priorizó la reapertura de vías para evitar el aislamiento de poblaciones y el retraso en el transporte de bienes esenciales.
La respuesta institucional se ha basado en monitoreo constante de la red vial y en la coordinación interinstitucional para brindar soluciones oportunas ante nuevas amenazas. Con patrullajes y reportes en tiempo real, los equipos logran identificar rápidamente las áreas vulnerables y actuar antes de que se agraven los daños.
Recomendaciones para circular durante el invierno
Frente a las actuales condiciones climáticas, el CIV insiste en la importancia de tomar precauciones adicionales al conducir. Recomiendan:
- Conducir con precaución y reducir la velocidad para responder a imprevistos.
- Mantener una distancia segura entre vehículos para evitar accidentes.
- Evitar transitar por zonas con derrumbes, inundaciones o socavamientos recientes, así como respetar las señales e indicaciones de los equipos de trabajo presentes en las carreteras.
Medidas preventivas antes de viajar
Las autoridades aconsejan preparar el vehículo antes de salir de viaje. Es fundamental:
- Revisar frenos, luces, neumáticos y limpiaparabrisas para enfrentar lluvias inesperadas.
- Consultar el estado de las rutas y verificar si existen avisos o cierres.
- Evitar cruzar ríos, cuerpos de agua o zonas inundadas, donde aumenta el peligro de accidentes graves.
Cómo reportar emergencias viales
En caso de observar daños o incidentes en las carreteras, las autoridades solicitan reportar de inmediato a las entidades responsables para que estas puedan actuar con celeridad. También recalcan que no se debe intentar retirar materiales, árboles o escombros por cuenta propia debido al riesgo que esto implica.