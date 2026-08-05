Harry Styles sorprende a fans cantando 'Cielito Lindo'

Harry Styles conmovió a miles de fans en la Ciudad de México al interpretar a capela un fragmento de "Cielito lindo" durante su tercer concierto en el Estadio GNP Seguros.
Este gesto, que duró apenas unos segundos, desató una ovación masiva y convirtió el recinto en un coro unísono, consolidando aún más el vínculo del artista con su público mexicano y generando un impacto inmediato en las redes sociales.
La sorpresa llegó cuando Harry Styles entonó el icónico verso "Ay, ay, ay, ayyy, canta y no llores". Inmediatamente, extendió su brazo hacia las gradas, invitando a la multitud a unirse.
Miles de voces respondieron al unísono, creando un momento mágico que se viralizó rápidamente. Videos grabados desde distintos ángulos del estadio inundaron plataformas como TikTok, mostrando la euforia colectiva y la conexión instantánea entre el artista y sus seguidores
La potencia de la voz de Harry Styles, sin acompañamiento musical, fue suficiente para desatar una euforia que perdurará en la memoria de los presentes.
Un Vínculo Consolidado con México
La decisión de incluir uno de los temas más representativos del folclor mexicano fue percibida como un homenaje directo y sincero al público local.
Harry Styles, quien ya había visitado la Ciudad de México en ocasiones anteriores, incluso durante su etapa con One Direction, ha fortalecido su relación con el país a lo largo de los años.
El artista británico ha demostrado disfrutar plenamente de su estancia en la capital, siendo visto corriendo, paseando y disfrutando de la gastronomía en diversas zonas de la ciudad. Su conexión con el entorno local va más allá del escenario, mostrando un interés genuino por la vida y las costumbres mexicanas.
Al finalizar el espectáculo, Styles se despidió en un español fluido, diciendo: "Buenas noches, Ciudad de México. Vayan a sus casas con cuidado, cuídense, muchas gracias".
Esta frase, breve y directa, generó otra ronda de aplausos, reforzando el tono de una noche donde el artista no solo interpretó su repertorio, sino que también hizo suyo un clásico que resuena en el corazón de los mexicanos, dejando una impresión duradera.