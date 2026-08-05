Yuri revela cómo un diagnóstico temprano venció su cáncer

La cantante mexicana Yuri abrió su corazón y compartió uno de los episodios más difíciles de su vida. En una reciente entrevista, la intérprete de Maldita primavera recordó que hace cuatro años fue diagnosticada con cáncer de intestino, enfermedad que decidió mantener en privado mientras enfrentaba el tratamiento médico.
La artista explicó que el diagnóstico llegó durante la pandemia de COVID-19 y aseguró que haber detectado el tumor a tiempo fue determinante para superar la enfermedad, una experiencia que hoy comparte con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de los chequeos médicos preventivos.
El diagnóstico que cambió su vida
Durante una entrevista para un medio mexicano, Yuri recordó que todo comenzó cuando acudió a realizarse diversos estudios médicos de rutina.
Fue entonces cuando los especialistas detectaron un pequeño tumor localizado al final del intestino, una noticia que tomó por sorpresa a la cantante.
Según relató, los médicos le explicaron que el tumor medía aproximadamente un centímetro y medio y que, de no haber sido detectado a tiempo, la enfermedad pudo haberse extendido hacia otros órganos.
"Me dijeron que si hubieran pasado dos meses más me habrían tenido que cortar gran parte del intestino y el cáncer habría hecho metástasis", recordó la artista.
Un tratamiento que decidió mantener en privado
Tras conocer el diagnóstico, Yuri fue sometida a una cirugía para extirpar el tumor y posteriormente continuó con el tratamiento indicado por los especialistas.
La cantante explicó que prefirió mantener la enfermedad lejos de la opinión pública y enfocarse completamente en su recuperación.
Con el paso del tiempo, y luego de recibir buenas noticias sobre su estado de salud, decidió contar su experiencia para motivar a otras personas a realizarse revisiones médicas de manera periódica.
Una experiencia que transformó su vida
Esta no es la primera ocasión en que Yuri habla públicamente sobre los momentos más difíciles que ha enfrentado.
En meses recientes, la cantante también reveló que atravesó una profunda depresión tras la muerte de su madre y que incluso llegó a pensar en quitarse la vida, motivo por el que ha insistido en la importancia de cuidar tanto la salud física como la salud mental.
Ahora, al compartir su experiencia con el cáncer, la intérprete aseguró sentirse agradecida por haber recibido un diagnóstico temprano y por tener la oportunidad de seguir disfrutando de su carrera artística y de su familia.
A sus 62 años, Yuri sigue siendo una de las artistas más reconocidas de la música latina. La cantante continúa presentándose en escenarios de México y otros países, además de preparar nuevos proyectos musicales y un documental sobre su trayectoria.