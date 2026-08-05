 Privados de libertad fabrican adoquines
Nacionales

Privados de libertad fabrican adoquines

El Ministerio de Gobernación presentó el proyecto “Manos productivas”, enfocado en la rehabilitación y reinserción social.

Compartir:
Con este programa se producirían 800 adoquines diarios, equivalente a 52,800 unidades mensuales en cada centro., Foto Mingob
Con este programa se producirían 800 adoquines diarios, equivalente a 52,800 unidades mensuales en cada centro. / FOTO: Foto Mingob
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Los privados de libertad que cumplen condena en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, Fraijanes, iniciaron con la fabricación de adoquines que serán empleados en la construcción de obras públicas, como parte del programa "Manos Productivas", anunciado este miércoles 5 de agosto, por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.

La iniciativa "Manos Productivas" busca sustituir el ocio por jornadas productivas que contribuyan a la reinserción social dentro de los centros carcelarios y el desarrollo del país.

Esta iniciativa también permitirá a los guardias del Sistema Penitenciario (SP), tener un mayor control sobre las actividades de los reclusos e identificar a quienes participan en los proyectos de reinserción, indicó la cartera del interior.

Villeda, supervisó los trabajos de producción en la granja Pavón, desde donde destacó que con este programa se producirían un mínimo de 800 adoquines diarios, que podrían llegar a sumar 52,800 unidades mensuales en cada centro.

Los adoquines fabricados por los privados de libertad serán empleados para recuperación de rutas que están en mal estado. Dicha labor también será ejecutada por los propios privados de libertad como parte de su proceso de rehabilitación y reinserción social.

"Este programa establece los horarios, la supervisión de los participantes, la reducción de los espacios de ocio, la formación de habilidades laborales, y para producir bienes materiales que sirvan para fortalecer la infraestructura del país", afirmó Villeda.

La estrategia también contempla ampliar progresivamente las operaciones hacia las granjas de rehabilitación Canadá, en Escuintla, y Cantel, en Quetzaltenango. Cuando la misma funcione de manera simultánea en los centros se tiene previsto una producción de 158,400 unidades adoquines mensuales.


Foto embed
"Este programa establece los horarios, la supervisión de los participantes, la reducción de los espacios de ocio y la formación de habilidades laborales", indicó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. - Foto Mingob

De acuerdo a las proyecciones de las autoridades un solo centro podrá fabricar en un mes los adoquines necesarios para pavimentar un kilómetro de camino peatonal. Mientras que, en tres meses se tiene previsto la producción de las unidades suficientes para la construcción de un kilómetro de una calle de doble vía.

Defensa señala grave impacto para pueblos indígenas por nuevo cargo contra Pacheco y Chaclán

El abogado defensor Juan Castro afirmó que la incorporación del delito de asociación ilícita al proceso contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán podría sentar un precedente que afecte a los pueblos indígenas, al considerar que equipara las estructuras ancestrales con organizaciones criminales.

En Portada

Defensa señala grave impacto para pueblos indígenas por nuevo cargo contra Pacheco y Chaclánt
Nacionales

Defensa señala grave impacto para pueblos indígenas por nuevo cargo contra Pacheco y Chaclán

04:33 PM, Ago 05
Pacheco y Chaclán recuperan su libertad tras 15 meses detenidost
Nacionales

Pacheco y Chaclán recuperan su libertad tras 15 meses detenidos

02:56 PM, Ago 05
Finaliza la erupción del volcán de Fuego tras más de 50 horas de actividadt
Nacionales

Finaliza la erupción del volcán de Fuego tras más de 50 horas de actividad

01:43 PM, Ago 05
Guatemala con varios oros en recta final de Santo Domingo 2026t
Deportes

Guatemala con varios oros en recta final de Santo Domingo 2026

07:14 PM, Ago 05
Widvin Tebalán, jugador de Xelajú, en el ojo de la polémicat
Deportes

Widvin Tebalán, jugador de Xelajú, en el ojo de la polémica

05:26 PM, Ago 05

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosEspañaMessiuniversofutbol
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar