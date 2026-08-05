Privados de libertad fabrican adoquines

Los privados de libertad que cumplen condena en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, Fraijanes, iniciaron con la fabricación de adoquines que serán empleados en la construcción de obras públicas, como parte del programa "Manos Productivas", anunciado este miércoles 5 de agosto, por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
La iniciativa "Manos Productivas" busca sustituir el ocio por jornadas productivas que contribuyan a la reinserción social dentro de los centros carcelarios y el desarrollo del país.
Esta iniciativa también permitirá a los guardias del Sistema Penitenciario (SP), tener un mayor control sobre las actividades de los reclusos e identificar a quienes participan en los proyectos de reinserción, indicó la cartera del interior.
Villeda, supervisó los trabajos de producción en la granja Pavón, desde donde destacó que con este programa se producirían un mínimo de 800 adoquines diarios, que podrían llegar a sumar 52,800 unidades mensuales en cada centro.
Los adoquines fabricados por los privados de libertad serán empleados para recuperación de rutas que están en mal estado. Dicha labor también será ejecutada por los propios privados de libertad como parte de su proceso de rehabilitación y reinserción social.
"Este programa establece los horarios, la supervisión de los participantes, la reducción de los espacios de ocio, la formación de habilidades laborales, y para producir bienes materiales que sirvan para fortalecer la infraestructura del país", afirmó Villeda.
La estrategia también contempla ampliar progresivamente las operaciones hacia las granjas de rehabilitación Canadá, en Escuintla, y Cantel, en Quetzaltenango. Cuando la misma funcione de manera simultánea en los centros se tiene previsto una producción de 158,400 unidades adoquines mensuales.
De acuerdo a las proyecciones de las autoridades un solo centro podrá fabricar en un mes los adoquines necesarios para pavimentar un kilómetro de camino peatonal. Mientras que, en tres meses se tiene previsto la producción de las unidades suficientes para la construcción de un kilómetro de una calle de doble vía.