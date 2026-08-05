Widvin Tebalán, jugador de Xelajú, en el ojo de la polémica

En las últimas horas, un video del jugador profesional de Xelajú M. C., Widvin Tebalán, quien aparece jugando en un campeonato comunitario, se ha vuelto viral debido a la prohibición que tienen los integrantes del conjunto quetzalteco de participar en campeonatos amateur.
La serie de videos muestra a Widvin Tebalán en un duelo entre Tunayac vs. San Antonio Pasajoc (en Momostenango, Totonicapán). En un video se le observa jugando la final del campeonato intercomunitario, incluso marcó gol.
En un segundo video, se muestra la reacción del propio Tebalán, cuando alguien se le acerca a saludarlo y éste pide que no le graben, a modo de que no existan pruebas de su participación en el campeonato de las comunidades.
Dicho video es el que más se ha vuelto viral, por la forma en la cuál el jugador profesional trata de evitar ser fotografiado o que se tomaran imágenes de video ya que lo pondría en aprietos.
Y el resultado fue ese. Hoy en día, Widvin Tebalán está en el ojo de las críticas por haber participado en un campeonato el cual no tenía la autorización de su club, y quiera o no puso en peligro su integridad física (una lesión).
No hay postura de Xelajú
Pasadas las 17:00 horas de este miércoles 5 de agosto, el club Xelajú no ha emitido algún comunicado para abordar la situación de Widvin Tebalán, por lo que deja un mar de dudas y preguntas.
Lo único que se sabe es: La institución tiene un reglamente interno, el cual tipifica que los jugadores del planten tienen prohibido participar en este tipo de campeonatos amateur.
Algunos medios locales (Quetzaltenango) han informado que la institución habría sancionado económicamente a Tebalán, situación que no ha podido ser corroborada.
También se especula, que Tebalán podría no estar en las siguientes convocatorias. Pero hasta el momento solo son especulaciones en redes sociales.
Lo cierto es que Xelajú jugará este viernes 7 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, ante Deportivo Malacateco como parte del inicio de la tercera fecha del Apertura 2026, y ahí se sabrá si Widvin Tebalán es parte o no de la delegación lanuda.