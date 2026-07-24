Controlan motín en cárcel de Puerto Barrios

La tarde de este viernes 24 de julio se registró un motín en el interior del Centro Preventivo para Hombres de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal, informaron Bomberos Voluntarios.
Elementos de Bomberos brindado atención prehospitalaria y trasladaron a dos personas privadas de libertad hacia centros asistenciales.
Además, el personal de dicha institución permaneció en el lugar en apoyo a las acciones que coordinan las autoridades del Sistema Penitenciario, Policía Nacional Civil (PNC) y Ejército de Guatemala.
Posteriormente la Dirección General del Sistema Penitenciario confirmó que fue restablecido el orden tras registrarse una alteración del mismo en dos sectores en el Centro de Detención de Puertos Barrios, Izabal.
"Lo anterior derivado de la reacción de un sector a las acciones del Sistema Penitenciario que ha eliminado privilegios, destruido infraestructura ilegal y desarticulado una estructura criminal que operaba dentro y fuera del centro de detención. Así mismo, otro sector involucrado en la situación rechazaba participar en la alteración del orden lo cual generó conflicto entre ambos sectores.", detalló presidios en un comunicado.
El Sistema Penitenciario indicó que se activaron los protocolos de emergencia respectivos y se ordenó que, con apoyo de PNC y Ejército, se ingresara al centro de detención en donde se restableció el orden prontamente.
"Los operativos realizados ayer y hoy con éxito, fortalecen el control y orden penitenciarios.", reiteró el Sistema Penitenciario.
Con información de Omar Solís y Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*