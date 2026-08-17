Estampida en actividad religiosa: 7 muertos y heridos

Al menos siete personas murieron y varias más resultaron heridas durante una estampida registrada este lunes 17 de agosto en el templo Ashok Dham, ubicado en Lakhisarai, en el estado de Bihar, India.
El incidente ocurrió mientras miles de fieles participaban en las actividades religiosas del mes sagrado de Shravan, una de las celebraciones más importantes para los devotos de Shiva. Desde las primeras horas del día, la afluencia comenzó a aumentar y se estima que unas 50 mil personas llegaron al recinto para realizar oraciones y participar en el jalabhishek, ceremonia en la que se ofrece agua al dios Shiva.
La situación se complicó cuando una multitud se concentró en uno de los accesos al templo. Según los primeros reportes, el pánico habría comenzado tras difundirse información sobre la supuesta caída de un poste eléctrico y personas que habrían resultado electrocutadas.
El rumor provocó que varios asistentes intentaran abandonar rápidamente el lugar. En medio de los empujones, una de las barricadas instaladas para controlar el ingreso y salida de personas terminó cediendo. Varias personas cayeron al suelo mientras otras continuaban avanzando, desencadenando la estampida.
Las autoridades también señalaron que la llegada de dos trenes entre las 06:30 y las 06:45 horas provocó un aumento repentino de visitantes que se dirigieron hacia el templo.
Equipos de emergencia, policías y personal médico acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas y trasladar a los heridos a hospitales cercanos.
Gobierno anuncia ayuda para las familias
Tras confirmarse las siete muertes, el gobierno de Bihar anunció una compensación de 400 mil rupias para los familiares de cada víctima y ordenó garantizar atención médica a los heridos.
El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó sus condolencias a las familias afectadas y lamentó la tragedia.
Las autoridades mantienen abierta una investigación para establecer con precisión qué provocó la estampida y determinar si existieron fallas en las medidas de seguridad y control de la multitud.