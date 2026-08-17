 “Barby del Sur” a juicio por vínculos con el narcotráfico
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La “Barby del Sur” es enviada a juicio por vínculos con el narcotráfico

La exreina de belleza, Jennifer Bachez Bolaños, es señalada de tres delitos.

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Jennifer Dinora Bachez Bolaños, alias “Barby del Sur”, fue enviada a juicio por tener vínculos con acciones de narcotráfico., Omar Solís/Emisoras Unidas
Jennifer Dinora Bachez Bolaños, alias “Barby del Sur”, fue enviada a juicio por tener vínculos con acciones de narcotráfico. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Juzgado de Mayor Riesgo "D", a cargo de la juez Abelina Cruz, resolvió este lunes 17 de agosto enviar a juicio a Jennifer Dinora Bachez Bolaños, de 24 años, conocida con el alias "la Barby del Sur", por presuntamente estar vinculada con temas de narcotráfico.

La sindicada ha sido detenida en al menos dos ocasiones en menos de un año bajo señalamientos de haber cometido los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Tras exponer los argumentos e indicios correspondientes ante el órgano jurisdiccional, la Fiscalía consiguió que Bachez Bolaños fuera enviada a debate para determinar su responsabilidad penal por los referidos cargos.

Durante la audiencia también se dictó auto de apertura a juicio contra Axel Omar Chavar Sánchez, otro de los implicados en el expediente donde se señala a la mujer.

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Detenida en narco-fiesta y recapturada

La primera vez que Bachez Bolaños fue capturada fue el 11 de octubre de 2025, durante un operativo implementado en seguimiento de las investigaciones por una "narco-fiesta", en el marco de la cual también fueron decomisadas drogas y armas.

En esa ocasión, las autoridades determinaron que se estaba desarrollando esta reunión marcada por la tenencia de ilícitos y la presencia de presuntos narcotraficantes en un sector de la avenida Centro América, zona 3 de Escuintla. Las autoridades intervinieron y detuvieron a 13 hombres y a Bachez.

También decomisaron en ese operativo un total de 10 pistolas, cinco carabinas, varios cargadores con municiones y 393 paquetes con cocaína.

Según los registros de las autoridades, la recaptura de la "Barby del Sur" se dio el 4 de marzo de 2026, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juzgado de Escuintla.

"A pesar de la droga incautada, armas y municiones, que la involucran como colaboradora del crimen organizado, quedó en libertad y ahora es puesta a disposición de la justicia nuevamente", detalló en ese entonces un portavoz de la PNC.

Según la entidad de seguridad, esta persona ha participado en varios certámenes de belleza en el departamento de Escuintla, por ello surgió su sobrenombre de "la Barby del Sur".

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital. 

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