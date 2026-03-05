Detienen a 'Barby del Sur', vinculada al narcotráfico

Las fuerzas de seguridad reportaron la captura de Jennifer Dinora Bachez Bolaños, alias "Barby del Sur", a quien se le vincula con acciones irregulares relacionadas con delitos de tráfico de drogas. El operativo que permitió ubicarla se llevó a cabo en un centro comercial en la autopista Palín-Escuintla.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), la sospechosa había sido detenida hace cuatro meses en el marco de una "narco-fiesta", donde se decomisaron drogas y armas.
Fue el 11 de octubre de 2025 cuando se determinó que se estaba desarrollando esta reunión marcada por la tenencia de ilícitos y la presencia de presuntos anrcotraficantes en un sector de la avenida Centro América, zona 3 de Escuintla. Las autoridades intervinieron y detuvieron a 13 hombres y a Bachez.
También decomisaron en ese operativo un total de 10 pistolas, cinco carabinas, varios cargadores con municiones y 393 paquetes con cocaína.
"A pesar de la droga incautada, armas y municiones, que la involucran como colaboradora del crimen organizado, quedó en libertad y ahora es puesta a disposición de la justicia nuevamente", detalló un portavoz de la PNC al reportar la recaptura de esta mujer.
La entidad de seguridad explicó que Bachez Bolaños, de 24 años, ha participado en varios certámenes de belleza en el departamento de Escuintla, por ello surgió su sobrenombre de "la Barby del Sur".
Ahora, deberá enfrentar nuevamente a la justicia para esclarecer su situación legal, pues tenía vigente una orden de aprehensión por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, la cual fue emitida el 15 de diciembre de 2025 por un Juzgado de la mencionada localidad.
Presunto narcotraficante extraditado a EE. UU.
Las autoridades guatemaltecas extraditaron este jueves, 5 de marzo, hacia los Estados Unidos al presunto narcotraficante Elmer Antonio Pacán Barrios, alias "Chepio", vinculado a una estructura criminal que operaba en la región.
De acuerdo con la información compartida por el Ministerio de Gobernación, el sindicado fue detenido el 16 de noviembre de 2025, convirtiéndose así en el extraditable número 32 del año pasado.
Esta persona compareció a las audiencias respectivas para dilucidar su situación legal, en las cuales se le notificó con respecto a los señalamientos en su contra y los motivos por los que es requerido por la justicia estadounidense. En ese contexto, se confirmó su voluntad de ser extraditado.
En ese sentido, hoy en horas de la madrugada fue llevado a la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, por el grupo élite de la Dirección General del Sistema Penitenciario, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, para hacer la entrega a las autoridades estadounidenses.