 Nuevo requisito para tramitar primera licencia de conducir
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El nuevo requisito para tramitar la primera licencia de conducir en Guatemala

Guía actualizada para obtener la primera licencia de conducir en Guatemala.

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Trámite de licencia de conducir., Archivo
Trámite de licencia de conducir. / FOTO: Archivo

La empresa Maycom informó sobre un nuevo requisito obligatorio para las personas que deseen tramitar por primera vez su licencia de conducir o realizar transferencia del documento en Guatemala.

A partir de ahora, los solicitantes deberán presentar la factura fiscal del certificado emitido por una escuela de automovilismo autorizada. La disposición aplica para licencias tipo C, M y E.

¿Qué necesitas para tramitar tu primera licencia?

Además del nuevo requisito, los aspirantes deben cumplir con varios documentos y pagos obligatorios.

Requisitos para mayores de edad

Las personas mayores de 18 años deben presentar:

  • DPI original y fotocopia en buen estado.
  • Solvencia de multas de tránsito.
  • Certificado de aprobación del examen teórico-práctico emitido por una escuela autorizada.
  • Factura electrónica del pago del examen de manejo.
  • Examen de la vista realizado por una clínica óptica u oftalmólogo colegiado activo.
  • Factura original y copia del examen visual.
  • Comprobante de pago de la licencia.

Requisitos para menores de edad

Los jóvenes desde los 16 años cumplidos deberán presentar:

  • Certificación original de nacimiento emitida por el Registro Nacional de las Personas, con vigencia no mayor a seis meses.
  • Carta de responsabilidad firmada por padre o tutor legal y autenticada por un abogado.
  • DPI original y copia del responsable.
  • Todos los requisitos generales solicitados para mayores de edad.

Costos para obtener la licencia

El examen teórico-práctico tiene un costo aproximado de 700 quetzales, mientras que el examen visual cuesta entre 50 y 60 quetzales.

Asimismo, el pago de la licencia dependerá del tiempo de vigencia solicitado:

  • 1 año: Q100
  • 2 años: Q185
  • 3 años: Q260
  • 4 años: Q320
  • 5 años: Q390

Los pagos deben realizarse exclusivamente en agencias de Banrural ubicadas dentro de Maycom.

¿Por qué es importante portar licencia vigente?

Autoridades recuerdan que contar con licencia de conducir vigente no solo es un requisito legal, sino también una medida de seguridad vial que acredita que el conductor posee los conocimientos necesarios para manejar.

Además, conducir sin licencia o con el documento vencido puede generar multas, sanciones económicas e incluso la consignación del vehículo.

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