El Gobierno de Guatemala confirmó este lunes, 17 de agosto, el nombramiento de Carlos Enrique Santa Cruz Hernández como Viceministro de Atención Primaria en Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Nacionales
Carlos Santa Cruz asume como viceministro de Salud
El Gobierno destacó su trayectoria profesional en redes integradas de servicios de salud y otros ámbitos.
- por Nancy Alvarez
- 15:36, Ago 17 2026
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