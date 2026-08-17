 Carlos Santa Cruz asume como viceministro de Salud
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Carlos Santa Cruz asume como viceministro de Salud

El Gobierno destacó su trayectoria profesional en redes integradas de servicios de salud y otros ámbitos.

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Carlos Enrique Santa Cruz Hernández, viceministro de Salud., Ministerio de Salud
Carlos Enrique Santa Cruz Hernández, viceministro de Salud. / FOTO: Ministerio de Salud
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El Gobierno de Guatemala confirmó este lunes, 17 de agosto, el nombramiento de Carlos Enrique Santa Cruz Hernández como Viceministro de Atención Primaria en Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

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