 Reina de Belleza muere a los 26 en su cumpleaños
Farándula

Muere famosa reina de belleza a los 26 años, justo el día de su cumpleaños

La inesperada muerte de una reconocida reina de belleza a los 26 años ha causado conmoción entre sus seguidores y el mundo de los certámenes.

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Reina de belleza / FOTO: Reina de belleza
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El mundo de los concursos de belleza está de luto por la inesperada muerte de Putri Andriani JufichaSe trata de una reconocida modelo y reina de belleza de Indonesia, quien falleció el pasado 14 de agosto, precisamente el día en que cumplía 26 años.

La noticia fue confirmada por organizaciones vinculadas a los certámenes en los que participó y generó una ola de mensajes de tristeza entre sus seguidores. Putri había sido coronada Miss Earth Indonesia 2025 y también obtuvo el título de primera finalista en Miss Grand Indonesia 2025, consolidándose como una de las jóvenes figuras más destacadas de los certámenes de belleza de su país.

Su repentina partida ocurrió cuando todavía se encontraba en plena carrera profesional y mantenía vigente su título. La organización de Miss Grand Indonesia expresó su profundo pesar y recordó a Putri como mucho más que una participante de un concurso.

En un mensaje compartido tras conocerse su muerte, la describieron como parte de su gran familia y destacaron la huella que dejó gracias a su personalidad, fortaleza y espíritu. Más allá de las pasarelas y las coronas, Putri Andriani Juficha desarrollaba diferentes facetas profesionales. La joven estudiaba Derecho y también tenía una carrera artística como cantante, con proyectos musicales que compartía con sus seguidores.

Más de la reina de belleza

Además, durante su participación en Miss Earth Indonesia 2025, destacó por su compromiso con temas ambientales.  La reina de belleza estuvo involucrada en actividades relacionadas con el reciclaje, la protección de los ríos y la reducción de la contaminación, causas que formaban parte de su labor pública.

La organización de Miss Earth también lamentó su fallecimiento y destacó su gracia, calidez y espíritu, asegurando que, aunque su vida fue demasiado corta, su recuerdo permanecerá entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.

Muere querida actriz de Spider Man

La cinta de Marvel dejó varios personajes secundarios que, pese a sus breves apariciones, lograron ganarse el cariño de los espectadores.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de muerte de Putri Andriani Juficha.  La noticia resulta especialmente dolorosa para sus seguidores debido a que ocurrió el mismo día de su cumpleaños número 26, una fecha que terminó convirtiéndose en el último capítulo de la vida de la joven reina de belleza.

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