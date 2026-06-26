Lester Martínez ya tiene rival para su próxima pelea

El boxeador guatemalteco Lester Martínez ya tiene confirmado su próximo compromiso sobre el cuadrilátero. El invicto nacional defenderá el título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al croata Luka Plantić, en un combate programado para el próximo 29 de agosto en la ciudad de Los Ángeles. Los organizadores brindarán más detalles sobre el enfrentamiento durante una conferencia de prensa prevista para el lunes 29 de junio.
El desafío representa una de las pruebas más exigentes en la carrera de Martínez, ya que enfrente tendrá a un rival que también llega invicto. Luka Plantić, de 29 años y conocido como "The Thunder" (El Trueno), es el actual campeón internacional de peso supermediano del CMB. El púgil croata ha construido una sólida trayectoria profesional con un récord perfecto de 13 victorias, de las cuales 10 han sido por la vía del nocaut, lo que refleja su poder ofensivo dentro del ring.
Lester Martínez defenderá su cinturón
Por su parte, Lester Martínez continúa consolidándose como uno de los máximos referentes del boxeo guatemalteco. El campeón mundial interino del CMB registra un récord profesional de 21 combates, con un saldo de 20 victorias, 16 de ellas antes del límite, y un empate. Su constancia, disciplina y contundencia lo han convertido en una de las figuras más destacadas de la división supermediana a nivel internacional.
Con ambos peleadores invictos y títulos importantes en juego, el combate promete ser uno de los más atractivos del calendario boxístico. La expectativa crece entre los aficionados, quienes esperan presenciar un enfrentamiento de alto nivel entre dos boxeadores que buscarán mantener su condición de invictos y dar un paso decisivo hacia nuevas oportunidades por un campeonato mundial absoluto.