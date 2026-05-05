 Lester Martínez y Joshua Antón, condecorados en el Congreso
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Lester Martínez y Joshua Antón son condecorados en el Congreso

El Congreso de Guatemala otorgó la Orden del Soberano Congreso Nacional a Lester Martínez y Joshua Antón por sus recientes logros en boxeo.

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Lester Martínez y Joshua Antón son condecorados en el Congreso - Omar Solís
Lester Martínez y Joshua Antón son condecorados en el Congreso / FOTO: Omar Solís

Este martes 5 de mayo, el Congreso de la República de Guatemala rindió un merecido homenaje a dos figuras destacadas del boxeo nacional: Lester Martínez y Joshua Antón. Ambos pugilistas fueron condecorados con la Orden del Soberano Congreso Nacional, en grado de Caballero, en reconocimiento a sus logros deportivos y a su contribución al prestigio internacional de Guatemala. La ceremonia se llevó a cabo en el hemiciclo parlamentario, en un ambiente cargado de orgullo y admiración.

Este reconocimiento fue aprobado el pasado 28 de abril mediante el Acuerdo Legislativo 14-2026, el cual también contempla un respaldo económico para los atletas. En ese sentido, se otorgará un aporte de Q500,000 a Lester Normandy Martínez Tut y Q200,000 a Joshua Kevin Antón, como estímulo a su disciplina, esfuerzo y resultados en el ámbito profesional. Este tipo de iniciativas refleja la importancia de apoyar el talento deportivo guatemalteco y fortalecer su proyección internacional.

Lester Martínez y Joshua Antón, orgullo nacional

La distinción llega tras la sobresaliente actuación de ambos boxeadores el pasado 21 de marzo en el National Orange Event Center de San Bernardino, California. En dicha velada, Martínez alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al consagrarse campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, luego de vencer por decisión unánime al estadounidense Immanuwel Aleem. Su desempeño fue una muestra de técnica, inteligencia táctica y dominio absoluto sobre el cuadrilátero.

Por su parte, Antón también brilló con luz propia al conquistar el título súper welter continental del mismo organismo, tras imponerse por nocaut técnico al experimentado uzbeko Kudratillo Abdukakhorov. Ambos triunfos consolidaron una noche histórica para el boxeo guatemalteco.

La condecoración fue entregada por el presidente del Congreso, Luis Contreras, quien destacó la perseverancia y el ejemplo que representan estos atletas para las nuevas generaciones.

Lester Martínez y Joshua Antón son condecorados en el Congreso | Omar Solís

Lester Martínez y Joshua Antón son condecorados en el Congreso / Omar Solís

Lester Martínez y Joshua Antón son condecorados en el Congreso | Omar Solís

Lester Martínez y Joshua Antón son condecorados en el Congreso / Omar Solís

Lester Martínez y Joshua Antón son condecorados en el Congreso | Omar Solís

Lester Martínez y Joshua Antón son condecorados en el Congreso / Omar Solís

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