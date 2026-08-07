Resultado Malacateco vs. Xelajú, fecha 3 del Apertura 2026

El Deportivo Malacateco y Xelajú M. C. le dieron el banderazo de salida a la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional. Previo al arranque del compromiso nocturno, una fuerte lluvia afectó Malacatán, San Marcos, región donde se ubica el estadio Santa Lucía, escenario deportivo que vería acciones de "Toros" y "Chivos", pero al final no afectó el espectáculo de este viernes 7 de julio.
En Xelajú, una de las novedades fue Jorge Aparicio, a quien en las últimas horas le redujeron la sanción de dos a un duelo de inhabilitación y pudo ser parte del 11 del técnico mexicano Roberto Hernández. La delegación quetzalteca no contó con el ya sancionado Widvin Tebalán.
El juego se desarrolló casi en familia dado que la mayoría de graderío estaba vacío. La lluvia terminó afectando la asistencia del público de casa.
La primera parte se resumió en un dominio estéril del equipo de Carlos Robles. Dominó el partido, tuvo llegadas, pero su error capital fue la definición.
Nelson Andrade tuvo la primera acción de gol al 6, pero atajó muy bien Minor Álvarez. Posteriormente, lo intentó Eliser Quiñonez, pero de nuevo apareció la figura de Álvarez.
Alessandro Canales erro de forma increíble al 10. Se convirtió en el mejor defensa de los "Superchivos".
Quiñonez tuvo una segunda oportunidad de gol, pero en el fondo muy bien el portero quetzalteco.
En la recta final del primer tiempo, Canales quedó solo frente al portero, pero la presión del defensa central hizo que su remate se fuera desviado.
Roberto Carlos Meneses fue otro de los jugadores de los "Toros" que falló una oportunidad de gol ya en las postrimerías del primer tiempo.
Empate en el estadio Santa Lucía
La primera acción inquietante en la parte complementaria la hizo Xelajú con un remate potente de Oscar Mejía al 51, pero fue tajado por Abel Guzmán.
Luego se abrieron las puertas de gol. Primero se adelantó merecidamente el local 1-0 con el gol de Alessandro Canales al 57. Luego, vino Kevin Ruiz para igualar las acciones 1-1 al 73, y con ello se repartían puntos en el estadio Santa Lucía.
Al 78, Malacateco se salvó en dos oportunidades con dos jugadas que terminaron en el travesaño. Aunque en la segunda acción, los quetzaltecos reclamaron que el esférico había sobrepasado la línea de gol.
Tras pedir la revisión de la jugada en el Football Video Support (FVS), el árbitro Orlando Alvarado explicó que el balón no ingresó y el partido seguía igualado.
En la recta final del partido hubo emociones y polémica. Harim Quezada logró anotar el 1-2 y con ello le daba vuelta al marcador en el 89.
Pero en el 90+2, el árbitro marcó un penal a favor de los de casa, pero Xelajú utilizó su tarjeta para revisión de la jugada en el FVS. Tras una extensa revisión, al 90+4, el árbitro tarificó su decisión y cedió pena máxima para los "Toros".
Harim Quezada llegó a marcar la pena máxima y al 90+6 igualó las acciones 2-2. El partido llegó al minuto 100 y con ello el pitazo final.
Para Xelajú M. C. se viene unas semanas fuertes ya que el martes 11 de agosto visita al Plaza Amador en Panamá por la Copa Centroamericana 2026 y el sábado 22 de agosto visitará a Municipal. Por su parte, Malacateco sostendrá duelo ante Comunicaciones en la capital el sábado 15 de agosto.