 Video capta asalto en Nueva Montserrat a plena luz del día
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Video capta asalto en Nueva Montserrat a plena luz del día

Un total de 54 segundos le bastaron a un hombre armado para arrebatar las pertenencias de dos personas en Mixco.

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El hecho de violencia fue captado por una cámara de vigilancia., Captura de pantalla.
El hecho de violencia fue captado por una cámara de vigilancia. / FOTO: Captura de pantalla.
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Momentos de terror vivieron dos hombres que pretendían consumir en un local instalado en la colonia Nueva Montserrat, municipio de Mixco, departamento de Guatemala, cuando fueron objeto de un asalto, según un video que se volvió tendencia este sábado, 8 de agosto de 2026. Durante el atraco, el ladrón sorprendió a sus víctimas a quienes les apuntó con una pistola, y bajo amenazas de muerte, les quitó sus pertenencias.

El hombre armado viajaba en motocicleta, portaba casco de protección y una chumpa impermeable cuando cometió la agresión en contra de las otras dos personas. Al ver el riesgo en el que estaban, las víctimas optaron por entregar sus teléfonos móviles, mientras miraban como el arma de fuego era apuntada en su contra.

Tras entregar sus pertenencias, las víctimas del asalto ingresaron al interior del local, a petición del asaltante, quien siguió apuntando al interior de la tienda, pidiendo que le entregaran más artículos. Las imágenes muestran que una tercera persona terminó entregando su aparato de telefonía móvil.

Finalmente, el delincuente se dio la vuelta y corrió hacia su motocicleta para escapar con rumbo desconocido.

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Asalto ocurrió el martes

Según los datos de la cámara que captó el asalto, el hecho criminal ocurrió el pasado martes 4 de agosto de 2026 a eso de las 11:00 horas. Por el momento se desconoce la dirección exacta y si las víctimas presentaron la denuncia respectiva para que las autoridades inicien investigaciones para dar con el ladrón.

Según las imágenes, el ladrón vestía chumpa impermeable de motorista, pantalón de lona celeste y zapatos de color negro. Durante el asalto, el ladrón no se retiró el casco en ningún momento.

Medios locales citaron a los residentes del área, destacando que ellos se quejan de la inseguridad en el área, destacando que este tipo de acciones ocurren con frecuencia en las calles de esta colonia.

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El video expuso el modo de operar en este sector. - Captura de pantalla.

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