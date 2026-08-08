 Inter Miami apoya a Lionel Messi tras la muerte de su padre
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Inter Miami apoya a Lionel Messi tras la muerte de su padre

El club de Florida disputa este mismo sábado un partido de la Leagues Cup contra el Monterrey mexicano.

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Inter Miami expresa su condolencia por muerte de padre de Lionel Messi
Inter Miami expresa su condolencia por muerte de padre de Lionel Messi / FOTO: EFE
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El Inter Miami apoyó este sábado a su capitán Lionel Messi por el fallecimiento de su padre, Jorge, a los 68 años.

"Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi", escribió el Inter Miami en su cuenta de X.

El club de Florida disputa este mismo sábado un partido de la Leagues Cup contra el Monterrey mexicano, una cita en la que, a falta de confirmación oficial, Messi no estará presente.

Mensaje del F. C. Barcelona

El presidente y la junta directiva del FC Barcelona han expresado en un comunicado su pésame por la muerte este Jorge Messi, padre del exfutbolista y leyenda del club azulgrana Lionel Messi, que falleció este sábado a los 68 años en Rosario (Argentina).

"El presidente y la junta directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y traslada en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi", señala el escrito, publicado en las cuentas oficiales del club.

La entidad azulgrana ha agradecido "el compromiso" de Jorge Messi con el club "por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolista de su hijo ‘Leo’".

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Mensaje del Barcelona por la muerte del padre de Lionel Messi - @FCBarcelona_es

Muerte de Jorge Messi

Jorge Messi falleció en las primeras horas de este sábado por la noche en Rosario (provincia de Santa Fe), según expresó el sanatorio Centro de esa ciudad en el que el empresario de 68 años se encontraba ingresado.

"Sanatorio Centro, a través de su director médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02.00 horas, publicó la clínica con la firma del doctor Carlos Mackey.

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento", agregó el texto oficial.

Jorge Messi nacido en 1958 en la provincia argentina de Santa Fe y fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.

¿De qué murió Jorge Messi, padre de Lionel Messi? Esto es lo que se sabe

El Sanatorio Centro, donde estaba internado, confirmó el fallecimiento de Jorge Messi y explicó que no dará más detalles por protección de datos y privacidad.

*Información EFE.

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