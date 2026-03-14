 Accidente aéreo en Escuintla HOY 14 de marzo de 2026
Nacionales

Avioneta agrícola protagoniza accidente aéreo en Escuintla

Autoridades precisaron que la aeronave que se accidentó en la finca Santa Irene realizaba trabajos agrícolas al momento de desplomarse.

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Imagen con fines ilustrativos.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que la mañana de este sábado, 14 de marzo de 2026, ocurrió un accidente aéreo en la Finca Santa Irene, del municipio de Tiquisate, departamento de Escuintla. Agregaron que en el aparato iba un piloto, quien resultó ileso tras el incidente.

En un comunicado, la DGAC indicó que la aeronave agrícola es un Air Tractor, modelo AT-401, que realizaba un vuelo de trabajo agrícola. "Tras recibir el reporte preliminar y de acuerdo a los protocolos, personal de la Unidad de Investigación de Accidentes (UIA) se traslada al lugar para recolectar información en el área con el fin de establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente", informaron.

Las autoridades precisaron que el accidente aéreo se encuentra en desarrollo, por lo que ampliará los datos, conforme avancen las primeras investigaciones.

Sitios especializados reportan que el Air Tractor AT 401 es una aeronave con capacidad para 400 galones que se impulsa por un motor radial R-1340. Indicaron que el vehículo aéreo se utiliza especialmente para realizar trabajos desde el aire, como siembra y aplicación de otros elementos.

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Detalles de la avioneta del accidente aéreo

Según detalles técnicos, el Air Tractor AT 401 "incorpora factores para la durabilidad, seguridad y facilidad de uso que caracterizan a los Air Tractor, que vuelan con económicos motores de pistón".

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