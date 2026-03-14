 Accidente en Libramiento de Chimaltenango obstruye carriles
Nacionales

Accidente en el Liberamiento de Chimaltenango obstruye dos carriles

Autoridades de tránsito instalaron señalización temporal en el kilómetro 54 del Liberamiento de Chimaltenango, por accidente vial.

Compartir:
El accidente del trasporte pesado causa tránsito lento en el Libramiento de Chimaltenango., PROVIAL.
El accidente del trasporte pesado causa tránsito lento en el Libramiento de Chimaltenango. / FOTO: PROVIAL.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Provial-CIV) informó este sábado, 14 de marzo de 2026, que un camión del transporte pesado se accidentó en el kilómetro 54 de ruta CA-1 Occidente, en el área del libramiento de Chimaltenango.

La entidad informó que en el área hay dos carriles obstruidos, específicamente en la parte central de la ruta, en ambos sentidos de la vía. Provial-CIV precisó que sus agentes acudieron al área afectada para dirigir el tránsito y agilizar el paso de vehículos.

En las imágenes compartidas por Provial, se aprecia que el vehículo que se accidentó transportaba tubos de concreto de grandes proporciones y varios de ellos se rompieron, dejando residuos en la cinta asfáltica del Libramiento de Chimaltenango.

Agentes de tránsito se dedicaron a dirigir el flujo vehicular en el sector, mientras se realizan las tareas de limpieza. En el área se pudo observar tránsito lento de carros, motocicletas y hasta tráileres.

Postuladora del MP acepta algunos impedimentos presentados contra Porras

Consuelo Porras, fue la aspirante que acumuló más tachas, con un total de 33 impedimentos.

Piden precaución en el Liberamiento de Chimaltenango

Los encargados del tránsito en esta parte de la ruta Interamericana pidieron a los choferes que circulan por el sector que tengan precaución, que reduzcan la velocidad al pasar por el sector. Agentes de Provial-CIV, a cargo de la unidad móvil con placas 030 se hicieron cargo del escenario para evitar otros accidentes por el hecho.

Las imágenes de Provial también revelaron que el chofer del camón que se accidentó perdió el control y empotró su plataforma en el arriate central. Las autoridades no reportaron personas heridas o fallecidas a causa de este accidente de tránsito, que ocurrió en horas de la madrugada.

En Portada

DIACO presenta 42 denuncias por posible especulación en venta de combustiblest
Nacionales

DIACO presenta 42 denuncias por posible especulación en venta de combustibles

08:04 AM, Mar 14
Ataque ruso masivo contra Ucrania deja siete muertos en Kievt
Internacionales

Ataque ruso masivo contra Ucrania deja siete muertos en Kiev

07:40 AM, Mar 14
Decomisan más de Q60 mil y capturan a dos hombres por supuesto narcomenudeot
Nacionales

Decomisan más de Q60 mil y capturan a dos hombres por supuesto narcomenudeo

07:24 AM, Mar 14
Las lesiones complican el panorama de México rumbo al Mundialt
Deportes

Las lesiones complican el panorama de México rumbo al Mundial

08:40 AM, Mar 14
Davo Xeneize aparece con la camiseta de Guatemala en transmisiónt
Deportes

Davo Xeneize aparece con la camiseta de Guatemala en transmisión

07:57 AM, Mar 14

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesSeguridadLiga NacionalEE.UU.IránDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos