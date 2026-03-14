Accidente en Libramiento de Chimaltenango obstruye carriles

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Provial-CIV) informó este sábado, 14 de marzo de 2026, que un camión del transporte pesado se accidentó en el kilómetro 54 de ruta CA-1 Occidente, en el área del libramiento de Chimaltenango.
La entidad informó que en el área hay dos carriles obstruidos, específicamente en la parte central de la ruta, en ambos sentidos de la vía. Provial-CIV precisó que sus agentes acudieron al área afectada para dirigir el tránsito y agilizar el paso de vehículos.
En las imágenes compartidas por Provial, se aprecia que el vehículo que se accidentó transportaba tubos de concreto de grandes proporciones y varios de ellos se rompieron, dejando residuos en la cinta asfáltica del Libramiento de Chimaltenango.
Agentes de tránsito se dedicaron a dirigir el flujo vehicular en el sector, mientras se realizan las tareas de limpieza. En el área se pudo observar tránsito lento de carros, motocicletas y hasta tráileres.
Piden precaución en el Liberamiento de Chimaltenango
Los encargados del tránsito en esta parte de la ruta Interamericana pidieron a los choferes que circulan por el sector que tengan precaución, que reduzcan la velocidad al pasar por el sector. Agentes de Provial-CIV, a cargo de la unidad móvil con placas 030 se hicieron cargo del escenario para evitar otros accidentes por el hecho.
Las imágenes de Provial también revelaron que el chofer del camón que se accidentó perdió el control y empotró su plataforma en el arriate central. Las autoridades no reportaron personas heridas o fallecidas a causa de este accidente de tránsito, que ocurrió en horas de la madrugada.