Resultado Xelajú vs. Antigua por el Apertura 2026

Xelajú M. C. recibió esta noche fría y lluviosa al Antigua G. F. C. en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango para resolver el partido reprogramado de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.
Con un escenario prácticamente vacío, en comparación a lo que la afición de Quetzaltenango nos tiene acostumbrados, el cuadro del mexicano Roberto Hernández fue un verdadero dolor de cabeza para los dirigidos por el argentino Mauricio Tapia, por la gran cantidad de ataques hechos.
Apertura 2026: Xelajú 4-0 Antigua
La primera parte se resolvió con dos penales a favor de Xelajú, uno de ellos muy cuestionable; ambos penales tuvieron como protagonista al uruguayo Diego Casas, quien aprovechó su experiencia y con mucha astucia hizo que los rivales cayeran en su juego.
Al 25, fue el mismo Casas quien ejecutó el primer penal, y al estilo "Panenka", el futbolista uruguayo venció al portero Estuardo Sicán para enaltecer la noche en la tierra de la "Luna de Xelajú" y con un golazo adelantar al equipo de casa.
Se jugaba el tiempo de reposición, y en el 45+3, se marcaba el segundo penal a favor de Xelajú, y en la ejecución, fue el colombiano Yair Jaén quien hizo efectivo el cobro y con ello el marcador se puso 2-0 al 45+5 y con esto terminaba la primera mitad.
Gran escalada de Xelajú
Para la segunda, la noticia era con Diego Casas, el autor del penal al estilo "Panenka". El sudamericano llegó a disputar un balón con Guillermo Carbonell, y tras una serie de sujeciones, Casas cayó al césped y en ese momento Carbonell tuvo contacto con el rostro del uruguayo y le causó varios raspones. El jugador de Xelajú tras ser atendido dentro del terreno de juego, lo tuvo que abandonar para que la asistencia siguiera fuera del mismo.
Después se vinieron más goles para los "Superchivos". Oscar Mejía al 66 hacía el 3-0. Luego, Steven Cárdenas clocaba el 4-0 al 75, pero la jugada fue revisada y tras las imágenes mostradas al árbitro Walter López, éste anuló la jugada por mano de Cárdenas previa al gol al 77 y el marcador seguía 3-0.
Pero al 81, Cárdenas de nuevo anotaba y en esta oportunidad su gol sí era lícito y era el 4-0 en el marcador.
Cuando se jugaba el 85, Marcelo Hernández cometía falta a Diego Fernández y López lo expulsaba. La jugada fue revisada por el FVS y el central ratificaba su decisión.
Xelajú ganó 4-0 y llegó a 15 puntos en el Apertura 2026, saltando del séptimo al quinto lugar y con ello ahora está en zona que da clasificación a fase final.