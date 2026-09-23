 Selección Nacional de Guatemala llega a Jamaica
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Selección Nacional de Guatemala llega a Jamaica

Los seleccionados nacionales se miden este viernes al combinado local por la Nations League 2026-2027.

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Selección de Guatemala durante entrenamiento antes del viaje que los llevó hasta Jamaica
Selección de Guatemala durante entrenamiento antes del viaje que los llevó hasta Jamaica / FOTO: FFG
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La delegación de la Selección Nacional de Guatemala, que se encontraba en Miami, Florida, Estados Unidos, llegó la tarde de este miércoles 23 de septiembre a Kingston, la capital de Jamaica, donde el próximo viernes se medirá a los "Reggae Boyz" en partido válido por la primera fecha de la Nations League 2026-2027 de la Concacaf.

A su arribo, los seleccionados tuvieron un inconveniente migratorio, el cual fue solucionado, y luego, se dirigieron al hotel de concentración para dar inicio a la agenda en la isla caribeña.

Sucede que a la delegación nacional se le pedía un pago de 350 dólares por un documento dado que iban a "realizar una actividad no lucrativa", de acuerdo a la información brindada por el periodista Luis Solares. Al final, eran más de 70 mil quetzales lo que debía cancelarse para que se le pudiera permitir el ingreso a los guatemaltecos a territorio jamaicano. Tras casi dos horas de trámites, se logró solventar el inconveniente y los jugadores pudieron ingresar con todas las de la ley a Jamaica. 

Guatemala viajó a Jamaica con la ilusión de hacer un buen papel y traerse por lo menos un punto del estadio Nacional de Kingston, aunque la tarea será difícil teniendo en cuenta el plantel que tiene el equipo dirigido por Rudolph Speid.

Selección Nacional acumula otro amistoso sin poder ganar

Previo a su viaje a Jamaica, la Selección de Guatemala se midió a Municipal en el estadio El Trébol.

Un ambiente cuesta arriba para la "Bicolor"

La Selección Nacional juega este viernes 25 de septiembre su primer duelo oficial del año y lo hace en un ambiente diferente al vivido durante el 2025, donde la afición alentó al 100 por ciento a la "Azul y Blanco" en su camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA, donde al final, no logró el objetivo.

Guatemala llega a este duelo sin poder ganar duelos oficiales a lo largo del año, donde los de Luis Fernando Tena se midieron a Canadá, Argelia, República Checa, Ecuador (todos con derrota) y Municipal (empate).  

Además, ante de salir de Guatemala, el asistente técnico de Luis Fernando Tena, Salvador Reyes, confirmó que la ausencia de Arquímides Ordoñez no se debía a una lesión, sino porque el propio jugador había pedido no atender la convocatoria. Esa declaración causó revuelo en redes sociales, donde el jugador nacional fue fuertemente criticado.

Sigue los partidos de Selección Nacional con las voces de El Mejor Equipo

El primer desafío de la “Azul y Blanco” es ante Jamaica este viernes; sigue nuestra antesala desde las 17:00 horas.

Asimismo, previo al partido de Jamaica vs. Guatemala, los boletos de la segunda presentación de la "Bicolor", ante El Salvador -el próximo lunes 28 de septiembre- no se han agotado, situación que también se cuestiona en redes sociales, dado los precios considerados altos para ir a ver al seleccionado chapín.    

En fin, en un ambiente el cual no es el ideal para un grupo de jugadores que representa al país, Guatemala saldrá a escena el viernes a jugar ante Jamaica y deberá buscar el mejor de los resultados, de lo contrario, la adición en El Trébol se lo reprocharía el siguiente lunes.

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Partidos de la Selección Nacional de Guatemala - EU Digital

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