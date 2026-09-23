Presupuesto 2027: Comisión de Finanzas conoce iniciativa y programa audiencias

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, dio a conocer a sus integrantes la recepción de la iniciativa 6841, proyecto de ley del Presupuesto 2027, que propone un monto de Q192 mil 45.1 millones y aprobó el cronograma de trabajo para octubre, que incluyen audiencias públicas con autoridades de los ministerios, secretarías y organizaciones no gubernativas que manejan fondos del Estado, como parte del análisis y discusión de la ley del gasto nacional.
De acuerdo con el presidente de la Comisión, Julio Héctor Estrada, las audiencias públicas se desarrollarán del 6 al 30 de octubre, este proceso será transmitido en vivo y en directo por el Congreso de la República. Durante las sesiones, las entidades deberán presentar información sobre la ejecución y resultados de los recursos asignados en los últimos tres años.
El martes 6 de octubre la Comisión recibirá en el Salón Mayor de Casa Larrazábal a Jonathan Menkos, ministro de Finanzas; Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala y Werner Ovalle Ramírez, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Las instituciones expondrán aspectos relacionados con las variables macroeconómicas, los ingresos y las fuentes de financiamiento previstas para el presupuesto.
En el desarrollo de las audiencias públicas, el 7 de octubre, será el turno del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ministerio de Educación (Mineduc) y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). El 8 de octubre comparecerán representantes del Ministerio de Gobernación (Mingob), Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) y Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).
Para el 12 de octubre está programada la participación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Instituto de Fomento Municipal (Infom), Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
El 13 de octubre asistirán representantes del Organismo Judicial (OJ), Ministerio Público (MP), Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) e Instituto de la Víctima.
El 14 de octubre, el Ministerio de Finanzas Públicas explicará la proyección de su presupuesto para el próximo año. También participarán el Ministerio de Economía (Mineco), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).
El 15 de octubre será el turno de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Tribunal Supremo Electoral (TSE), Instituto Nacional de Electrificación (INDE) e Instituto Nacional de Bosques (Inab).
El 22 de octubre, se programó la comparecencia de autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). En tanto, del 19 al 30 de octubre, la Comisión recibirá a otras entidades que reciben recursos del Estado, entre ellas organizaciones no gubernamentales (ONG).
De acuerdo con los plazos establecidos constitucionalmente, el Congreso de la República tiene hasta el 30 de noviembre de cada año para aprobar, modificar o improbar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
El proyecto de ley consta de 149 artículos y establece como prioridades la atención de áreas como salud, educación, infraestructura, desarrollo social y desarrollo económico.
Asimismo, contempla 12 propósitos principales, entre ellos destinar más del 46% del presupuesto a inversión social, con el objetivo de garantizar pensiones y otras prestaciones vinculadas con la protección social. Además, contempla un incremento de la inversión pública, recursos para la defensa nacional y fondos destinados a la modernización del sector justicia, entre otros rubros.
Con información del Congreso de la República