Presupuesto 2027: Gobierno presenta el proyecto y sus 12 principales propósitos

El Gobierno de Guatemala presentó este miércoles, 2 de septiembre, el proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2027, con un techo preliminar que asciende a 192 mil 045.1 millones de quetzales, superando el planteado para el año en curso, y que prioriza la inversión social y el fortalecimiento de la seguridad y la justicia.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo detalló que el presupuesto se trata de una herramienta fundamental para la tarea del Ejecutivo de promover el desarrollo mediante inversión social, la mejora de los servicios y la modernización del Estado.
"Para nosotros, gobernar significa transformar la vida de las personas. Y hoy podemos evidenciar cuánto hemos avanzado en esta misión de nuestro Gobierno demostrando cuánto hemos logrado transformar para bien la vida de los hombres, las mujeres, los y las jóvenes, las niñas y niños que habitan en todos los territorios del país", expresó.
Asimismo, hizo mención de los resultados de programas como "Mano a Mano", en los que se promueven acciones de desarrollo para las comunidades, incluida la eliminación de pisos de tierra, la entrega de filtros y estufas ahorradoras e instalación de letrinas. También resaltó que la iniciativa "Rutas de Desarrollo" ha permitido mejorar los caminos y facilitar el comercio y conectividad.
Arévalo enfatizó que un presupuesto no se mide únicamente en términos de las cantidades asignadas a las distintas instituciones, sino por cuánto logran esos montos transformar la vida de las personas.
Montos clave
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, también tomó la palabra durante la conferencia y destacó que los presupuestos constituyen la herramienta más importante para la consolidación de la democracia, así como lograr el desarrollo de todos los ciudadanos.
Enfatizó que la propuesta que, a partir de hoy, será socializada en el Congreso de la República será robusto y busca impactar principalmente en aspectos de salud, educación, vivienda, seguridad y protección social.
El funcionario resaltó algunos de los montos asignados para temas específicos que contempla el Ejecutivo y los establecidos para dar cumplimiento a disposiciones del Congreso de la República en distintos ámbitos:
- Q2 mil millones para el proceso electoral que ha solicitado el Tribunal Supremo Electoral.
- Q2 mil 600 millones para cumplir con la Ley Orgánica del Banco de Guatemala que obliga al Estado a retribuir las deficiencias de la política monetaria.
- Q2 mil 550 millones solicitados para fondos que se crearán por la Agencia Nacional de Infraestructura, entidad que seriá creada en cumplimiento de una reforma legal reciente.
- Q3 mil 517 millones aproximadamente en recursos para hacer frente a otra disposición del Congreso, que ha creado la Dirección de Proyectos Viales Priorizados.
- Q3 mil millones aproximadamente para diferentes esfuerzos, incluida la estrategia Mano a Mano para poder continuar esfuerzos de llevar pisos de cemento, programas de agua y saneamiento, entre otros elementos.
- Q4 mil 800 millones que corresponden al costo aproximado de la ampliación de Puerto Quetzal, específicamente de la construcción del muelle oeste. Esta inversión, según el ministro, permitirá hacer crecer la economía.
Menkos aseguró que estas asignaciones están empujado el crecimiento del tamaño del presupuesto y, de alguna manera, el crecimiento del déficit.
12 propósitos del presupuesto
El titular de la cartera del Tesoro destacó que la propuesta presentada para las cuentas del ejercicio fiscal 2027 se basa en 12 principales propósitos, que son los siguientes:
- Destinar más del 46% del total a la inversión social.
- Garantizar las pensiones y otras prestaciones para la asistencia y protección social.
- Aumentar la inversión pública.
- Cuidar a las personas y el ambiente en el que viven.
- Acelerar la transición hacia un transporte de persona moderno y ambientalmente sostenible.
- Buscar el desarrollo de todos en todo el territorio.
- Garantizar la seguridad de las familias y la defensa del país.
- Cuidar a los guatemaltecos en el exterior.
- Apoyar la modernización del sector justicia.
- Cumplir con los mandatos legales.
- Cuidar la transparencia y rendición de cuentas.
- Avanzar con el pago de la deuda pública.