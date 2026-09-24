Controversia por mensaje de madre de motoladrón fallecido

Una captura de pantalla de un supuesto mensaje atribuido a la madre de un hombre señalado de ser motoladrón comenzó a circular en redes sociales y generó polémica entre usuarios, debido al contenido de la publicación y a las circunstancias en las que murió el hombre.
El fallecido fue identificado como Carlos Alberto Carrillo, de 34 años, alias "El Flaco", quien murió al quedar prensado entre dos vehículos en la calzada Roosevelt, cerca de la cuchilla El Trébol, zona 11 de la capital, cuando presuntamente intentaba asaltar a un automovilista.
La imagen que circula muestra un supuesto mensaje publicado desde un perfil de Facebook que, aparentemente, sería de la madre de Carrillo. En el texto se lee:
Hijo de mi corazón no saves el dolor que siento el vacío que me dejas mi gran amor ya nadie te va señalar ya nadie te va a humillar ya estás descansando de este mundo cruel nunca más mi vida será igualmente contigo se va una parte de mí te amo hijo".
Mensaje sería falso
Sin embargo, la autenticidad de la publicación no ha podido ser confirmada. Entre los elementos que generan dudas se encuentra que, en varias de las publicaciones del perfil, la fotografía aparece desenfocada. Esto ha llevado a plantear que la cuenta o el mensaje podrían haber sido creados para generar reacciones en redes sociales.
A pesar de las dudas, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios reaccionaron al contenido como si se tratara de una publicación real, mientras otros cuestionaron su autenticidad.
Los antecedentes de "El Flaco"
Según los datos atribuidos a registros de la Policía Nacional Civil (PNC), Carrillo tenía antecedentes de detenciones.
El 15 de agosto de 2026, fue capturado en la 24 calle y avenida Elena, zona 3, cuando, junto con otro sujeto, presuntamente se disponía a realizar un ataque armado contra ciudadanos del sector. De acuerdo con el reporte, ambos se movilizaban en una motocicleta con reporte de robo en la calle Martí y portaban una pistola ilegal.
Otro antecedente se remonta al 25 de febrero de 2024, cuando fue aprehendido en flagrancia en la 22 avenida, entre 6ª y 7ª calle de la zona 1, señalado de asaltar a un automovilista.
El último hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2025, cuando alias "El Flaco" murió prensado entre un tráiler y un vehículo en las inmediaciones de la cuchilla El Trébol, luego de que presuntamente él y otro individuo atacaran a un automovilista.
A un costado quedó una pistola que, según los datos proporcionados, habría sido utilizada para herir al conductor.
Mientras el supuesto mensaje continúa generando reacciones en redes sociales, no existe confirmación sobre la identidad de quien administraba el perfil ni sobre la autenticidad de la publicación atribuida a la madre del fallecido.