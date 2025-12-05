Encuentro Plaza Xela: Impulso Local y Calidad de Vida

Bambú marcó un nuevo hito en su expansión comercial al inaugurar este viernes, 5 de diciembre, El Encuentro Plaza Xela, un complejo que consolida su liderazgo dentro del sector de plazas comerciales en el interior del país y busca multiplicar el impacto económico y social en Quetzaltenango.
La apertura oficial de este proyecto coincide con el crecimiento económico, demográfico y profesional que experimentan actualmente las ciudades fuera de la capital. Bambú apuesta por acercar nuevas opciones comerciales a los espacios donde las personas viven y se movilizan a diario, superando el tradicional enfoque solo en arterias principales.
Ubicación estratégica y visión de cercanía
El Encuentro Plaza Xela se encuentra en la zona 6 de Quetzaltenango, justo en la ruta a Olintepeque. Esta plaza representa el compromiso de Bambú de construir ecosistemas comerciales que fortalecen las comunidades locales e impulsan el desarrollo de la región.
El director de Operaciones, Cesar Porres, dijo: "Nuestro compromiso es llevar proyectos que generen cercanía, comodidad y calidad de vida. El Encuentro Plaza Xela representa un paso más en nuestra visión de acercar soluciones reales a las comunidades del interior del país".
El alcalde de Olintepeque, Moisés de León, calificó este inauguración como un hito en el desarrollo económico, social y cultural de ese municipio.
Soluciones para la vida cotidiana
El diseño de El Encuentro Plaza Xela responde al dinamismo de la población local y a la necesidad de contar con espacios comerciales cercanos y funcionales. La plaza permite que vecinos y transeúntes encuentren soluciones prácticas a sus necesidades diarias sin recorrer largas distancias. Entre sus principales atributos, ofrece parqueo gratuito, áreas pet friendly, zonas de descanso al aire libre, baños públicos, mantenimiento constante y espacios infantiles.
Oferta comercial y empleo
Con 68 espacios disponibles para el comercio entre pads, mini anclas y locales y una construcción que supera los 9,000 metros cuadrados, la plaza se consolida como uno de los sitios clave para el comercio y el encuentro en Quetzaltenango. Esta infraestructura permitirá la generación de más de 150 empleos directos y aproximadamente 250 indirectos a través de proveedores y servicios logísticos.
Arquitectura moderna e identidad regional
Bambú desarrolló una propuesta arquitectónica exclusiva para este complejo: El Encuentro Plaza Xela incorpora acabados novedosos, texturas e iluminación cálida junto con áreas verdes y colores que reflejan la identidad local. Estos elementos buscan crear un ambiente confortable y atractivo para los visitantes, invitando a recorrer y disfrutar cada rincón del espacio.
Impacto regional y continuidad en la expansión
Bambú reafirma su compromiso con Guatemala y sigue creciendo en el interior del país. La cadena ya opera plazas comerciales en localidades como San José Pinula, Palín, Ciudad Vieja, Jalapa, Zacapa, Santa Cruz del Quiché y Patulul, en las cuales sus recientes proyectos han dinamizado el comercio local. La incorporación de El Encuentro Plaza Xela suma un punto estratégico más a esta red, ratificando la visión de acercar alternativas comerciales modernas y servicios de calidad a más comunidades.
Bambú se posiciona como la red de plazas comerciales líder en el interior de Guatemala, fortaleciendo marcas, generando empleos y mejorando las condiciones de vida de las comunidades.
- Parqueo gratuito para visitantes
- Espacios pet friendly y áreas verdes integradas
- Baños públicos y zonas de descanso
- Mantenimiento permanente y juegos infantiles
- 68 espacios de comercialización y más de 9,000 m² construidos
- Más de 150 empleos directos generados
- Punto estratégico para vecinos y quienes transitan la ruta a Olintepeque