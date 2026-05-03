Anuncian cierre de carriles en zona 9 por AeroMetro

Por medio de sus canales oficiales, la Municipalidad de Guatemala anunció un cierre de carriles en la Calle Montúfar y 0 avenida, con el propósito de continuar con los trabajos de instalación del sistema de transporte AeroMetro. La comuna explicó que en ese tramo únicamente se mantendrá habilitado el carril central para facilitar los trayectos en la zona.
Sin embargo, las autoridades ediles hicieron un llamado a usar vías alternas como la 10a. y 11 calle de la zona 9, para tener conexión directa hacia la Avenida La Castellana y Bulevar Liberación. El espacio que será sometido al cierre es el que se ubica en la parte final de la Calle Montufar, saliendo de la zona 9 hacia las zonas 13 y 11.
En un mapa compartido por la Municipalidad de Guatemala se pudo constatar que los trabajos empezaron este domingo, 3 de mayo de 2026. En el comunicado, instaron a utilizar aplicaciones de mapas, como "Waze" para ubicar rutas alternas en ese trayecto.
El cierre se implementará justo frente a la cuadra en donde se ubica un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el lugar se espera que varios agentes de la PMT dirijan el tránsito vehicular, debido a que la arteria es usada como carril reversible durante las mañanas.
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¿En qué consisten los trabajos de AeroMetro en zona 9?
Fuentes de la Municipalidad de Guatemala revelaron que en el sector donde se realizará la reducción de carriles, las cuadrillas a cargo del proyecto ejecutaran el desmontaje de una valla publicitaria. Las autoridades también instaron a usar el bulevar Liberación como vía alterna en la zona.
Asimismo, otro cierre se ejecutará en la 12 calle y 6a. avenida de la zona 9, a partir del próximo 6 de mayo. Las autoridades explicaron que en ese trayecto ocuparán la pista derecha para las labores, pero el lado izquierdo de la ruta estará habilitado en dirección a la Plaza España.
En este otro trayecto, la constructora realizará labores de instalación del sistema eléctrico del AeroMetro, explicaron.