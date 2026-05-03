 Experto hace recomendaciones para la piel en días de calor
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Experto hace recomendaciones para el cuidado de la piel en días de sol

La contaminación y alteraciones a la capa de ozono hacen que la radiación solar sea más intensa, según especialista.

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Cuidado de la piel
El experto pidió evitar la exposición al sol entre las 9:00 y 16:00 horas. Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay

El dermatólogo, Steven Velásquez, del Hospital Regional de Occidente, hizo varias recomendaciones para el cuidado de la piel, debido a las altas temperaturas que se registran en el territorio guatemalteco. Entre sus consejos, el experto pidió evitar la exposición a los rayos ultravioleta y con ello evitar el cáncer de piel.

Para el galeno, la radiación solar ha sido más intensa por la contaminación y por alteraciones en nuestra capa de ozono. Por ello, recalcó que es importante que los guatemaltecos nos cuidemos a diario.

El médico destacó que para proteger la piel hay varios factores a consideración, principalmente evitar la radiación solar entre 9:00 horas y 16:00 horas, pero sobre todo al mediodía, cuando la fuerza del sol es más intensa.

El experto instó a mantenerse adecuadamente hidratados, porque eso también es muy importante, ya que la hidratación interna también actúa a nivel de la piel. "Si tomamos por lo menos dos litros de agua diarios, eso también nos va a ayudar a mantener la piel y nuestro cuerpo bien hidratado", aseguró.

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Ropa adecuada para cuidar la piel

El galeno añadió que otra consideración muy importante es la de utilizar ropa de manga larga, oscura, gruesa, entretejida y que sea de fibra sintética, porque también nos provee "fotoprotección".

"Es muy importante considerar que en lugares como el occidente del país la radiación solar es más intensa por la altura a la que nos encontramos", indicó el experto, al referirse a los pobladores de Quetzaltenango.

Una de las principales causas de cáncer de piel actualmente es la radiación solar, por ello debemos cuidarnos para evitar manchas y cáncer de piel, que en algunas ocasiones puede llegar a ser mortal y sobre todo generar deformaciones en algunos pacientes.

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El uso de paraguas en días de sol también es importante para proteger la piel. Imagen con fines ilustrativos.

Síntomas de la piel a causa de sol

El médico indicó que el sol puede generar varios síntomas en nuestra piel, como ronchitas, granitos que sangran, llagas que no secan aunque se apliquen cremas, mayormente en las áreas expuestas al sol.

Velásquez advirtió que la aparición de esas señales es una alerta para consultar con un especialista de la piel. El dermatólogo resaltó la necesidad de ser evaluados para recibir un diagnóstico que concluya si la herida es un tipo de cáncer de piel.

"Es muy importante tomar en consideración que la mayor parte de lesiones que puede generar el sol van a afectar principalmente las áreas expuestas: rostro, brazos, en las damas puede ser incluso miembros inferiores", agregó.

El médico indicó que, cualquier lunar oscuro que sale después de los 25 o 35 años debe ser evaluado, porque también podría considerarse un melanoma, que es un cáncer muy agresivo a nivel de la piel.

Con información del corresponsal Wilber Coyoy de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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