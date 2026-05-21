Inauguran estatua de Pelé en estadio Jalisco de Guadalajara

La obra fue llamada 'La Canarinha' debido a que no se pudo utilizar el nombre del histórico futbolista por derechos de marca.

A tres semanas del inicio del Mundial 2026, fue inaugurada una escultura de gran tamaño del brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' frente al estadio Jalisco de Guadalajara, donde jugó la Copa del Mundo de 1970.

La figura muestra el rostro del tres veces campeón mundial en una plazoleta construida al lado del Jalisco, donde el 'Rey Pelé' jugó los partidos de la fase eliminatoria, los cuartos de final y la semifinal del Mundial de 1970 en el que Brasil se coronó campeón.

El artista mexicano Alejandro Velasco explicó que la escultura tiene una altura de casi 10 metros junto con la base que simula la silueta de la Copa 'Jules Rimet', con la cual se quedó Brasil al ganar un Mundial por tercera vez.

Velasco destacó que la pieza será un legado cultural que recordará el paso del astro del futbol fallecido en 2022 y el fuerte vínculo que la selección de Brasil creó con la ciudad de Guadalajara.

"Hicimos un estudio del tamaño, de acuerdo con la plaza y para que pudiera ser una escultura con verdadero peso cultural para todos los jaliscienses", dijo.

Personas caminan cerca de una escultura en bronce del ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' - EFE

"La Canarinha"

La obra fue llamada 'La Canarinha', apodo que identifica a la selección brasileña, debido a que no se pudo utilizar el nombre del histórico futbolista por derechos de marca que pertenecen a NR Sports, empresa de la familia del jugador Neymar Jr.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que este espacio servirá para atraer a quienes habitan en Guadalajara, pero también será un atractivo turístico para quienes asistirán a alguno de los cuatro partidos que se disputarán en el estadio Guadalajara.

Pelé construyó un lazo deportivo y personal con Guadalajara, que lo acogió junto a Brasil durante dos mundiales. 'El Rey' regresó en 1975 para un cuadrangular entre equipos locales invitado por su amigo Nei Blanco de Oliveira.

Luego, en 1976, el brasileño hizo una gira promocional con una marca de refrescos y se dio tiempo para visitar la ciudad, ofrecer cursillos de fútbol y convivir con sus seguidores.

La escultura de Pelé fue ubicada frente a la icónica Plaza Brasil que fue inaugurada en honor a la relación que ese país forjó en la ciudad y que tiene una pieza en bronce que representa a dos jugadores y un portero, además de una placa conmemorativa.

Fotografía que muestra una escultura en bronce del ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé - EFE

*Información EFE.

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