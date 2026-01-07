Fechas 2026: Globos de Oro, Oscar y Temporada de Premios

La temporada internacional de premios de cine 2026 ya está en marcha y con ella se inaugura uno de los periodos más intensos y esperados para la industria cinematográfica. Los reconocimientos a lo mejor del cine y la televisión se repartirán entre enero y marzo, con eventos clave que culminan con la entrega de los Premios Oscar 2026 el 15 de marzo.
El domingo 11 de enero se celebrará la 83ª edición de los Golden Globe Awards en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. Los Globos de Oro son considerados una de las primeras grandes citas de la temporada y premian tanto cine como televisión, funcionando como antesala y termómetro para la carrera hacia los Oscar.
Otro hito importante es la ceremonia de The Actor Awards 2026, antes conocidos como SAG Awards, programada para el domingo 1 de marzo en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Este reconocimiento de los actores por sus pares suele influir en las preferencias de votación para los Oscar en categorías de actuación.
Entre estos eventos, otras premiaciones especializadas también destacan en el calendario del 2026. El Premio del Sindicato de Directores (DGA Awards) se celebra el 7 de febrero, una cita clave para identificar a los directores con más posibilidades de Oscar.
Más premios en febrero y marzo
El BAFTA Film Awards, ceremonia británica de gran prestigio, tendrá lugar el 22 de febrero en Londres, reconociendo lo mejor del cine internacional antes de la gran noche de la Academia. Además, premios como los Annie Awards para animación se entregan el 21 de febrero, mientras que los Premios Goya 2026 se celebran el 28 de febrero en Barcelona, España, destacando las mejores producciones del cine hispano.
La expectativa culmina con los 98º Premios Oscar, cuya ceremonia se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, tras el anuncio oficial de nominaciones el 22 de enero.
Esta gala representa el pináculo de la temporada de premios cinematográficos y será seguida por millones de espectadores en todo el mundo.