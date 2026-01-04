 Ganadores Critics Choice Awards: Lista Completa y Actualizada
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

La temporada de premios de Hollywood arrancó este domingo 4 de enero con la 31ª edición de los Critics Choice Awards

critics choice ganadores
critics choice ganadores / FOTO: Instagram

Esta noche la 31° entrega de los Critics Choice Awards, a lo mejor del cine y la TV del 2025 en los Estados Unidos. La gala inaugura la denominada temporada de premios, que termina con la entrega del Oscar, el domingo 15 de marzo.

Esta primera gran cita del año tiene lugar este domingo 4 de enero en el Barker Hangar de Santa Mónica, en Los Ángeles. Participaron de la votación más de 600 periodistas y críticos que integran la Critics Choice Association. Y, por cuarto año consecutivo, la conducción de la ceremonia está a cargo de la actriz y comediante Chelsea Handler.

Este año, la gran novedad fue la incorporación de cuatro nuevas categorías: Mejor Serie de Variedades, Mejor Diseño de Escenas de Acción, Mejor Reparto y Elenco y Mejor Sonido. En Cine se premian 23 categorías, y en Televisión, 21.

Lista de ganadores en cine de los Critics Choice Awards

Mejor Película

  • Una batalla tras otra

Mejor Actor

  • Timothée Chalamet - Marty Supreme 

Mejor Actriz

  • Jessie Buckley - Hamnet 

Mejor actor de reparto

  • Jacob Elordi - Frankenstein

Mejor actriz de reparto

  • Amy Madigan - Weapons

Mejor actor/actriz joven

  • Miles Caton - Sinners 

Mejor director

  • Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Mejor diseño de vestuario

  • Kate Hawley - Frankenstein

Mejor maquillaje y cabello

  • Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey - Frankenstein 

Mejores efectos visuales

  • Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett - Avatar: Fire and Ash 

Mejor película animada

  • KPop Demon Hunters 

Mejor comedia

  • The Naked Gun 

Mejor película extranjera

  • The Secret Agent 

Mejor canción

  • Golden - Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy - KPop Demon Hunters

Lista de nominados a series de televisión

Mejor serie de drama

  • The Pitt 

Mejor actor de drama en una serie

  • Noah Wyle - The Pitt 

Mejor actriz de drama en una serie

  • Rhea Seehorn - Pluribus 

Mejor actor de reparto drama en serie de drama

  • Tramell Tillman - Severance 

Mejor actriz de reparto drama en serie de drama

  • Katherine LaNasa - The Pitt

Mejor serie de comedia

  • The Studio 

Mejor actor en una serie de comedia

  • Seth Rogen - The Studio

Mejor actriz en una serie de comedia

  • Jean Smart - Hacks 

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

  • Ike Barinholtz - The Studio 

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

  • Janelle James - Abbott Elementary 

Mejor serie extranjera

  • Squid Game (Netflix)

Mejor serie animada

  • South Park (Comedy Central) 

Mejor miniserie

  • Adolescence 

Mejor Película hecha para la Televisión

  • Bridget Jones: Mad About the Boy

Mejor Actor en una Serie Limitada o una Película hecha para la Televisión

  • Stephen Graham - Adolescence

Mejor Actriz en una Serie Limitada o una Película hecha para la Televisión

  • Ramy Youssef - Mountainhead 

Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o una Película hecha para la Televisión

  • Owen Cooper - Adolescence 

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o una Película hecha para la Televisión

  • Erin Doherty - Adolescence (GANADORA)

