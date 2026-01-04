Ganadores Critics Choice Awards: Lista Completa y Actualizada

Esta noche la 31° entrega de los Critics Choice Awards, a lo mejor del cine y la TV del 2025 en los Estados Unidos. La gala inaugura la denominada temporada de premios, que termina con la entrega del Oscar, el domingo 15 de marzo.
Esta primera gran cita del año tiene lugar este domingo 4 de enero en el Barker Hangar de Santa Mónica, en Los Ángeles. Participaron de la votación más de 600 periodistas y críticos que integran la Critics Choice Association. Y, por cuarto año consecutivo, la conducción de la ceremonia está a cargo de la actriz y comediante Chelsea Handler.
Este año, la gran novedad fue la incorporación de cuatro nuevas categorías: Mejor Serie de Variedades, Mejor Diseño de Escenas de Acción, Mejor Reparto y Elenco y Mejor Sonido. En Cine se premian 23 categorías, y en Televisión, 21.
Lista de ganadores en cine de los Critics Choice Awards
Mejor Película
- Una batalla tras otra
Mejor Actor
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
Mejor Actriz
- Jessie Buckley - Hamnet
Mejor actor de reparto
- Jacob Elordi - Frankenstein
Mejor actriz de reparto
- Amy Madigan - Weapons
Mejor actor/actriz joven
- Miles Caton - Sinners
Mejor director
- Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Mejor diseño de vestuario
- Kate Hawley - Frankenstein
Mejor maquillaje y cabello
- Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey - Frankenstein
Mejores efectos visuales
- Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett - Avatar: Fire and Ash
Mejor película animada
- KPop Demon Hunters
Mejor comedia
- The Naked Gun
Mejor película extranjera
- The Secret Agent
Mejor canción
- Golden - Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy - KPop Demon Hunters
Lista de nominados a series de televisión
Mejor serie de drama
- The Pitt
Mejor actor de drama en una serie
- Noah Wyle - The Pitt
Mejor actriz de drama en una serie
- Rhea Seehorn - Pluribus
Mejor actor de reparto drama en serie de drama
- Tramell Tillman - Severance
Mejor actriz de reparto drama en serie de drama
- Katherine LaNasa - The Pitt
Mejor serie de comedia
- The Studio
Mejor actor en una serie de comedia
- Seth Rogen - The Studio
Mejor actriz en una serie de comedia
- Jean Smart - Hacks
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Ike Barinholtz - The Studio
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Janelle James - Abbott Elementary
Mejor serie extranjera
- Squid Game (Netflix)
Mejor serie animada
- South Park (Comedy Central)
Mejor miniserie
- Adolescence
Mejor Película hecha para la Televisión
- Bridget Jones: Mad About the Boy
Mejor Actor en una Serie Limitada o una Película hecha para la Televisión
- Stephen Graham - Adolescence
Mejor Actriz en una Serie Limitada o una Película hecha para la Televisión
- Ramy Youssef - Mountainhead
Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o una Película hecha para la Televisión
- Owen Cooper - Adolescence
Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o una Película hecha para la Televisión
- Erin Doherty - Adolescence (GANADORA)