 Los Premios Oscar se Despiden de la Televisión Tradicional
Farándula

Los Premios Oscar dejarán la televisión tradicional

La ceremonia más importante del cine mundial dará un giro histórico: los Premios Oscar dejarán la televisión tradicional.

Compartir:
Premios Oscar,
Premios Oscar / FOTO:

Los Premios Oscar vivirán una transformación sin precedentes. A partir del año 2029, la ceremonia será transmitida de forma gratuita a través de YouTube. Lo anterior permitirá que millones de personas en todo el mundo puedan seguir en vivo la noche más importante del cine con solo un clic.

Esta decisión representa un cambio histórico para la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que durante décadas mantuvo la transmisión ligada a la televisión tradicional. El nuevo acuerdo establece que YouTube tendrá los derechos globales de transmisión desde la edición número 101 de los Oscar, lo que significa que la gala dejará de depender exclusivamente de cadenas televisivas y apostará de lleno por el entorno digital.

Con esta alianza, la Academia busca ampliar su alcance, conectar con audiencias más jóvenes y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de contenido audiovisual. La transmisión en YouTube de los famosos premios no se limitará únicamente a la entrega de estatuillas.

El plan contempla una cobertura integral del evento, que incluirá la alfombra roja, entrevistas exclusivas con actores, directores y productores. Además de anuncios de nominados, contenido especial detrás de cámaras y acceso a eventos emblemáticos como el Governors Ball.

Más de los Premios Oscar

Todo este material estará disponible de forma gratuita, fortaleciendo la experiencia para los fanáticos del cine. Uno de los aspectos más relevantes de esta decisión que se ha tomado es la democratización del acceso.

Al emitirse en YouTube, los Oscar podrán verse en múltiples países sin restricciones geográficas ni costos adicionales, además de ofrecer opciones como subtítulos y audio en distintos idiomas.  Esto permitirá que la gala llegue a nuevas audiencias que antes no tenían acceso a la transmisión oficial.

Avatar: Fuego y Cenizas: las curiosidades más sorprendentes de la película más ambiciosa de la saga

Avatar: Fuego y Cenizas llega cargada de cifras impresionantes y detalles poco conocidos que revelan la magnitud de su producción.

El cambio también responde a la evolución del entretenimiento. En los últimos años, la audiencia de la televisión lineal ha disminuido, mientras que las plataformas digitales continúan creciendo.  Con esta estrategia, los Oscar se alinean con una generación que consume eventos en vivo desde dispositivos móviles, computadoras y televisores inteligentes, apostando por la inmediatez y la interacción digital.

En Portada

Denuncian litigio malicioso para mantener presos a líderes indígenast
Nacionales

Denuncian "litigio malicioso" para mantener presos a líderes indígenas

02:18 PM, Dic 18
Aurora lanza comentario en contra de Óscar Santis t
Deportes

Aurora lanza comentario en contra de Óscar Santis

12:15 PM, Dic 18
Disminuyen los precios de combustibles y gas propanot
Nacionales

Disminuyen los precios de combustibles y gas propano

11:12 AM, Dic 18
El cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más cercano a la Tierra: ¿Cómo verlo?t
Internacionales

El cometa 3I/ATLAS alcanza su punto más cercano a la Tierra: ¿Cómo verlo?

01:01 PM, Dic 18

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosFutbol GuatemaltecoDonald Trumpredes sociales#liganacionalEE.UU.PNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos