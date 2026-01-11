 Guatemala ejecuta la primera extradición de 2026 a EE.UU.
Guatemala ejecuta la primera extradición de 2026 a EE.UU.

El extraditado es señalado de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, según autoridades estadounidenses.

Fotografía difundida por el Ministerio de Gobernación de Guatemala en su cuenta en X @mingobguate del guatemalteco Hamilton Josué Paz Fuentes, alias La Osa / FOTO: EFE/ @mingobguate
Fotografía difundida por el Ministerio de Gobernación de Guatemala en su cuenta en X @mingobguate del guatemalteco Hamilton Josué Paz Fuentes, alias La Osa / FOTO: EFE/ @mingobguate

Autoridades confirmaron la primera extradición hacia Estados Unidos (EE. UU.) de 2026, con el traslado de Hamilton Josué Paz Fuentes, alias La Osa, requerido por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, confirmaron fuentes oficiales. 

Paz Fuentes se convirtió en el primer extraditado de 2026 por delitos de narcotráfico tras agotarse las instancias jurídicas, según el Ministerio de Gobernación.

El operativo de entrega se realizó en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), donde el detenido fue puesto bajo custodia de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés).

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, La Osa es señalado de colaborar en el traslado de grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia territorio estadounidense y de blanquear capitales ilícitos para el cartel de Sinaloa, organización que Washington designa como grupo terrorista extranjero.

Amas de casa y padres de familia llenaron los pasillos de las librerías de la capital, en búsqueda de los mejores precios y la mayor calidad.

Extraditable fue capturado en San Marcos

La detención del presunto narcotraficante con fines de extradición se produjo el 12 de septiembre de 2025 en el departamento de San Marcos, gracias a unidades financiadas por la oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL).

Según los registros de la Policía Nacional Civil (PNC), Paz Fuentes lideraba una estructura criminal que utilizaba la vía marítima para mover droga a través de Nicaragua y El Salvador.

La justicia estadounidense, específicamente una corte de Florida, reclama al guatemalteco por el delito de conspiración para el traslado de cinco o más kilogramos de cocaína.

Cifras oficiales de la cartera del Interior detallan que, durante 2025, las fuerzas antinarcóticos capturaron a 19 personas con solicitud de extradición por EE.UU. a causa de delitos de narcotráfico.

Asimismo, desde el inicio de la administración del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, en enero de 2024, suman 38 los traficantes de droga detenidos bajo esta condición.

Debido a su posición geográfica, Guatemala funciona como un puente estratégico para los carteles internacionales que movilizan estupefacientes hacia el principal mercado de consumo. En los últimos dos años, las autoridades locales han incautado más de 28 toneladas de cocaína en el territorio nacional.

Con información de la agencia de noticias EFE.

