Librerías agilizan la atención de cara al ciclo escolar 2026 /

El tono amable de los dependientes de mostrador salió a relucir nuevamente en las principales librerías del país durante este sábado (10/01/2026), cuando miles de padres de familia acudieron, con prisa y poco tiempo, a comprar los útiles para el ciclo escolar que está por empezar. Cabe resaltar que muchos de los centros educativos empiezan labores el próximo lunes 12 de enero, mientras que otros lo harán hasta el 15 o 19, según publicaciones en canales oficiales.
"Servirle es un agrado", expresaron por medio de un letrero gigante en las instalaciones de la Librería El Progreso de la zona 1 capitalina ante la llegada de los guatemaltecos. Los pasillos lucieron llenos, mientras las amas de casa revisaban sus anotaciones para cumplir con todos los requerimientos en los centros estudiantiles de sus hijos.
Del otro lado del mostrador, los trabajadores de las librerías trabajaban de prisa y con esmero para completar los requerimientos y permitir que los compradores salieran satisfechos del local. En los pasillos, las amas de casa y los padres de familia se cruzaban con cuidado de no tropezar, mientras revisaban su mercadería, sin tiempo para saludar o verse al rostro.
Al tratar de ser abordados, los compradores prefirieron no opinar por la premura y porque era necesario dejar espacio para los clientes que venían detrás de ellos.
Alta inversión en los útiles escolares
Muchos de los padres de familias salieron con las bolsas llenas de cuadernos, lápices, lapiceros, sacapuntas, cartulinas, tijeras, crayones, bloques de notas, libretas y otro variopinto de utensilios que suponen una fuerte inversión económica de cara a las clases de este año.
Durante un recorrido por el lugar, también se pudo constatar el fuerte trabajo de los encargados de las bodegas, quienes se esforzaron para mantener las estanterías surtidas, con toda la mercadería a la mano, para atender a los compradores lo más pronto posible.
Según publicaciones recientes del Ministerio de Educación el inicio de clases para los centros educativos del sector privado, por cooperativa y municipal de plan diario será el lunes 12 de enero y de fin de semana el 17 y 18 de enero de 2026, de acuerdo con los lineamientos incluidos en el Acuerdo Ministerial No. 4818-2025.