 Anuncian cierre completo de la calzada Raúl Aguilar Batres
Nacionales

Anuncian cierre completo de la calzada Raúl Aguilar Batres

El paso quedará cerrado totalmente en la Aguilar Batres, por la instalación de una pasarela.

En la imagen se puede observar la pasarela que será finalmente instalada en la calzada Aguilar Batres., PMT de Villa Nueva.
En la imagen se puede observar la pasarela que será finalmente instalada en la calzada Aguilar Batres. / FOTO: PMT de Villa Nueva.

Autoridades de tránsito advirtieron que el paso estará completamente cerrado en la calzada Raúl Aguilar Batres durante la noche de este sábado 10 de enero de 2026, a causa de trabajos en el sector. Por medio de un video, el vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), Henry Quevedo, informó que las acciones se implementarán entre 37 y 38 calles de la zona 12.

El comunicador precisó que las acciones se realizarán a partir de las 22:00 horas, debido a que las autoridades iniciarán con el montaje de la nueva pasarela que reemplazará a la que fue destruida por un transporte pesado el año recién pasado.

Quevedo explicó que los trabajos en la calzada Aguilar Batres se dividieron en varias fases y que una de ellas fue la construcción de las bases. Agregó que la nueva fase consiste en la colocación del paso aéreo y por ello será necesario cerrar la vía desde las 10:00 de la noche.

El portavoz añadió que todas las personas que usan estos pasos viales deben usar rutas alternas durante el periodo de tiempo que duren los trabajos. Para el transporte liviano, las rutas alternas son el bulevar sur de San Cristóbal y Ciudad Real.

Más rutas alternas a la calzada Aguilar Batres

Para el transporte pesado, Quevedo instó a usar las vías alternas del paso de Ciudad Real o desviarse a la conexión con la Ruta Nacional 14. El comunicador aseguró que las medidas por estos trabajos se implementarán durante la noche del sábado y madrugada del domingo.

Quevedo aseguró que los trabajos en el lugar se realizarán de manera conjunta con la PMT de la Ciudad de Guatemala, con quienes realizarán desvíos del tránsito y darán apoyo a las autoridades en el lugar.

