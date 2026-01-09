 ¿La foto de Nicolás Maduro sin bigote y rapado es real?
¿La foto de Nicolás Maduro sin bigote y rapado es real?

En redes sociales circula una supuesta fotografía tomada tras la captura de Maduro, en la que el líder venezolano aparece con la cabeza rapada y el rostro afeitado.

En redes sociales como X y TikTok circula una supuesta fotografía tomada tras la captura de Maduro., Foto X
En redes sociales como X y TikTok circula una supuesta fotografía tomada tras la captura de Maduro. / FOTO: Foto X

Es falso que el capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aparezca en una fotografía con la cabeza rapada y sin bigote, pese a que así lo afirman internautas que difunden una imagen que no ha sido distribuida por fuentes oficiales y que presenta indicios de haber sido creada con inteligencia artificial (IA).

En redes sociales como X y TikTok circula una supuesta fotografía tomada tras la captura de Maduro, en la que el líder venezolano aparece con la cabeza rapada y el rostro afeitado, vistiendo un uniforme carcelario marcado con el código D-0329.

"Vean al asesino de Maduro sin bigote, sin pelo, sin dignidad y con su braga naranja, este era el sueño de la gran mayoría de los venezolanos. De ver tras de las rejas (sic)", reza una de las publicaciones que difunden la instantánea.

HECHOS: La fotografía no ha sido publicada en los canales oficiales del Gobierno de Estados Unidos ni en las redes sociales del presidente estadounidense, Donald Trump. Además, la imagen presenta diferentes inconsistencias e indicios de haber sido generada con IA y el código que aparece en el uniforme de preso no coincide con el formato oficial.

Sin rastros 

En primer lugar, no existen rastros de esta imagen en las redes sociales de la Casa Blanca ni del Departamento de Guerra de EE.UU., según lo evidencia una revisión de sus perfiles en X.

Tampoco se encontraron rastros de este contenido en las redes sociales de Trump, ni en medios de comunicación como la Agencia EFE, según evidencia una búsqueda avanzada en Google y una consulta en los archivos de EFE.

Durante los últimos días han circulado diferentes contenidos en redes sociales que falsamente muestran a Nicolás Maduro en prisión, como una imagen desmentida por EFE Verifica en la que se ve al capturado presidente de Venezuela vistiendo un uniforme naranja mientras posa para una foto policial.

Indicios de IA

Al comparar el contenido viralizado con una fotografía auténtica de Maduro se evidencian diferentes inconsistencias, como la ausencia de los lunares en el rostro del presidente y la diferencia en la textura de su piel; esto último es una característica propia de contenidos generados con IA.

Por otra parte, una consulta en el buscador del Buró Federal de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés) no arroja resultados al introducir el código D-0329—que aparece en el uniforme naranja de la imagen—.

En realidad, los números de registro de las personas encarceladas no se componen de letras sino de dígitos separados por un símbolo de guion, como advierte el portal al introducir el valor que aparece en la instantánea viralizada.

El número de registro de Maduro, quien se encuentra retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, en sus siglas en inglés), aún no está disponible; la consulta por nombre en esta plataforma no arroja resultados al momento de publicarse este artículo.

Además, un análisis realizado con la herramienta Fake Image Detector indica que probablemente se trata de una imagen manipulada o creada mediante ordenador.

En conclusión, es falso que Maduro aparezca en una fotografía con la cabeza rapada y sin bigote. No existen rastros de esta imagen en los canales oficiales del Gobierno estadounidense ni en medios de comunicación. Se trata de un contenido que tiene varias inconsistencias y diferentes indicios de haber sido realizado con IA.

Trump se pronuncia por interceptación de petrolero Olina en el Caribe

EE. UU. ha intensificado en los últimos días su presencia naval y aérea en el Caribe, y el miércoles requisó otros dos petroleros ligados a Venezuela, uno de ellos con bandera rusa.

Vía EFE

