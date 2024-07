Así es el celular que reciben los atletas en los Juegos Olímpicos 2024

En cada edición de los Juegos Olímpicos, los atletas de todo el mundo no solo compiten por la gloria deportiva, sino que también disfrutan de una serie de beneficios y regalos proporcionados por los patrocinadores del evento. En los Juegos Olímpicos de París 2024, uno de los obsequios más destacados que los atletas reciben a su llegada a la Villa Olímpica es un celular de alta gama, el Samsung Galaxy Z Flip5 Olympic Edition.

A su llegada a París, los atletas son recibidos con un kit de bienvenida que incluye diversos artículos útiles y conmemorativos. Este kit no solo es una muestra de hospitalidad, sino que también refuerza el espíritu olímpico y la colaboración entre los organizadores y los patrocinadores. En particular, el Samsung Galaxy Z Flip5 Olympic Edition ha captado la atención de muchos, y varios atletas han compartido su emoción en la plataforma TikTok, mostrando el dispositivo y sus características.

The Samsung Olympic phone for Paris 2024 is 🔥🔥, all athletes competing get one! 🤯🤯 . What do you think of it? Will it convert me from my trusty iphone? . #teamgb #fyp #viral #roadtoparis #olympics #samsungphone #gbathlete

El Samsung Galaxy Z Flip5 Olympic Edition es un dispositivo de alta gama con especificaciones impresionantes:

Estas características hacen del Samsung Galaxy Z Flip5 Olympic Edition un dispositivo ideal para los atletas, permitiéndoles estar conectados y capturar todos los momentos importantes durante su estancia en los Juegos Olímpicos.

Según la página oficial de Samsung, el costo real de este dispositivo es de poco más de 10,000 quetzales. Sin embargo, su valor va más allá de lo económico, ya que es una edición especial creada específicamente para los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto lo convierte en un recuerdo único y significativo para los atletas, representando tanto su participación en el evento como su logro de haber llegado hasta allí.

La tradición de regalar smartphones a los atletas olímpicos no es nueva. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los deportistas recibieron un Samsung Galaxy S21 5G en edición especial, junto con unos auriculares. Estos Juegos fueron conocidos como “los Juegos de la tecnología” debido a la amplia integración de avances tecnológicos en todos los aspectos del evento.

Calling all @Paris2024 athletes. 🙌

@SamsungMobile just dropped the exclusive phone that all Olympians and Paralympians will receive. 🔥

The Galaxy Z Flip6 Olympic Edition is packed with essential and cool apps to level up your Olympic experience. 👏

#Paris2024 #Athlete365 pic.twitter.com/WMC4lI73V1

— Athlete365 (@Athlete365) July 15, 2024