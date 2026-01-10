 Muere el cantante Yeison Jiménez en accidente de avioneta
Farándula

Muere el cantante Yeison Jiménez en accidente de avioneta

Canciones como 'Aventurero', 'Vete' y 'Mi venganza' lo consolidaron como uno de los intérpretes con mayor convocatoria en Colombia.

Compartir:
Fotografía de archivo del 29 de febrero 2024 del cantante colombiano Yeison Jiménez durante una entrevista en Medellín (Colombia), EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda
Fotografía de archivo del 29 de febrero 2024 del cantante colombiano Yeison Jiménez durante una entrevista en Medellín (Colombia) / FOTO: EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda

El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, murió este sábado al accidentarse la avioneta en la que viajaba en una zona rural del departamento de Boyacá (centro), informaron las autoridades.

La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación", señaló la entidad en un comunicado.

Ese organismo confirmó en un comunicado que el artista era una de las seis personas que estaban a bordo de la avioneta accidentada entre las localidades de Paipa y Duitama cuando volaba con destino a Medellín y que quedó calcinada.

Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas, en el centro del país, fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales.

Identifican a otros fallecidos 

Según la Gobernación departamental de Boyacá, además del artista, en el siniestro perdieron la vida el piloto, capitán Hernando Torres; los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente de Jiménez), Jéfferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora.

El Gobierno de Boyacá (...) lamenta profundamente este hecho y se solidariza con las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos", señaló el comunicado, que agregó que fue decretado un duelo departamental.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó el accidente, del que aseguró que no hubo sobrevivientes: "Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa", expresó el mandatario en X.

Jiménez se había presentado el viernes en la localidad de Málaga, en el departamento de Santander, y tenía prevista una presentación la noche de este sábado en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, cercano a Medellín, como parte de su agenda artística.

Canciones como 'Aventurero', 'Vete' y 'Mi venganza' lo consolidaron como uno de los intérpretes con mayor convocatoria en Colombia.

En 2021 fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard y en los últimos años logró llenar grandes escenarios del país, entre ellos el Movistar Arena de Bogotá, un hito para un género históricamente asociado a espacios más pequeños.

En Portada

Orden de recuento voto por voto agrava crisis política en Honduras y genera rechazo de Guatemala y otros paísest
Internacionales

Orden de recuento voto por voto agrava crisis política en Honduras y genera rechazo de Guatemala y otros países

04:52 PM, Ene 10
Fotos: Librerías agilizan la atención de cara al ciclo escolar 2026t
Nacionales

Fotos: Librerías agilizan la atención de cara al ciclo escolar 2026

01:44 PM, Ene 10
Muere famosa influencer a los 23 años de edadt
Farándula

Muere famosa influencer a los 23 años de edad

09:39 AM, Ene 10
Definidas las semifinales de la Copa Africana de Nacionest
Deportes

Definidas las semifinales de la Copa Africana de Naciones

03:12 PM, Ene 10

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoVenezuelaFútbolMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos