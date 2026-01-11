 Empiezan las bajas en el campeón Antigua GFC
Empiezan las bajas en el campeón Antigua GFC

Tras conquistar el bicampeonato, el cuadro colonial empieza a ajustar piezas y a definir su futuro deportivo, dando paso a las primeras salidas en el plantel campeón.

Antigua G. F. C. logra el bicampeonato en el estadio El Trébol
Antigua G. F. C. logra el bicampeonato en el estadio El Trébol / FOTO: Alex Meoño

Empiezan a moverse las piezas en el actual bicampeón del fútbol guatemalteco, Antigua GFC, y este sábado por la tarde se conoció oficialmente la primera baja en la plantilla de cara a la próxima temporada. Tras varios días de anuncios centrados en renovaciones y continuidad de piezas clave, la dirigencia colonial vivió la salida de uno de sus talentos más destacados en el último ciclo exitoso.

Se trata del extremo venezolano Robinson Flores, quien formó parte importante del esquema de Mauricio Tapia en la conquista del bicampeonato. Medios venezolanos y publicaciones oficiales del nuevo club confirmaron que Flores firmó contrato con Academia Puerto Cabello, equipo de la Primera División de Venezuela, siendo su último club Antigua GFC. Curiosamente, el anuncio fue realizado primero por su nuevo equipo antes de que los panzas verdes comunicaran la baja en sus redes sociales.

Antigua GFC en busca del tricampeonato

No obstante, esta no es la única salida reciente en el club colonial. Días antes de la partida del atacante venezolano, también se confirmó la baja del preparador físico Daniel Ipata, pilar en la preparación del equipo durante el histórico bicampeonato. Su reemplazo fue una apuesta familiar: Matías Buzo Ipata, su sobrino, llega al club tras su paso por Comunicaciones y luego de tener una etapa previa con los panzas verdes. Esta renovación en el cuerpo técnico busca mantener la identidad y el ritmo de trabajo que caracterizó al club en sus últimos éxitos.

Entre otras noticias del conjunto antigüeño, tras coronarse bicampeones también se anunciaron varias renovaciones importantes. Entre ellas están las continuidades del mediocampista José Rosales y el delantero argentino Juan Francisco Apaolaza, ambos elementos clave en el esquema táctico de Tapia durante el bicampeonato, asegurando así parte de la base que permitió los títulos recientes

Antigua logró el bicampeonato en el estadio El Trébol - Alex Meoño

