Fallece la abogada Karen Fischer

Este viernes 9 de enero se confirmó el fallecimiento de la abogada Karen Fischer Pivaral, sin que hasta el momento se conozcan las causas. Diversos pronunciamientos han surgido para lamentar su deceso.
Fischer fue fiscal del Ministerio Público (MP) y en los últimos años integró la Organización Guatemala inmortal, un movimiento que se ha planteado como defensor de la Constitución y de la familia como base de la nación.
La referida organización emitió un pronunciamiento por medio de sus redes sociales en el que expresó sus condolencias a la familia de Fischer y enfatizó que su partida deja un vacío irreparable. Asimismo, describió a la abogada como "una gran mujer, amiga legal, abogada íntegra y firme defensora de la libertad".
"Hoy Guatemala despide con profundo pesar a la Licenciada Karen Fischer Pivaral. Una mujer íntegra, valiente, amiga leal, abogada comprometida. Acompañamos en el dolor a su familia y seres queridos. Su legado vivirá en la memoria de Guatemala, que le guarda eterna gratitud", agregó.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7