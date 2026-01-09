 UE prorroga sanciones contra guatemaltecos
Nacionales

UE prorroga sanciones contra guatemaltecos señalados de socavar la democracia

Las medidas contra presuntos responsables de afectar la democracia y el estado de derecho se mantendrán hasta enero de 2027.

Compartir:
Unión Europea , Redes sociales.
Unión Europea / FOTO: Redes sociales.

El Consejo de la Unión Europea (UE) acordó este viernes renovar otro año, hasta el 13 de enero de 2027, las medidas restrictivas selectivas contra señalados de ser responsables de acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho y el traspaso pacífico de poderes en Guatemala.

Actualmente, estas medidas se aplican a ocho personas y una entidad, que están sujetas a restricciones de viaje que les impiden entrar en los Estados miembros de la UE o transitar por ellos, y a una congelación de activos, explicó el Consejo de la UE en un comunicado. Además, se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición.

Las primeras medidas de la UE contra Guatemala fueron impuestas en febrero de 2024, cuando la UE sancionó a la fiscal general del país, Consuelo Porras Argueta, por sus intentos de evitar la toma de posesión del presidente, Bernardo Arévalo de León, que asumió el cargo el 14 de enero del mismo año.

Las sanciones afectaban también al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cacul, al juez Fredy Raúl Orellana, a la fiscal de la FECI Leonor Eugenia Morales Lazo y al secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávil, informó el Consejo de la UE en un comunicado.

Por otra parte, en junio pasado el Consejo incluyó en la lista a la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), a su presidente Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés y a su representante legal Raúl Amílcar Falla Ovalle por "acciones que menoscaban el Estado de Derecho en Guatemala", consistentes según la UE en la persecución e intimidación de representantes de medios de comunicación y de abogados, jueces y fiscales.

El Consejo precisó que las medidas se aplican "estrictamente a quienes son responsables, participan, apoyan o se benefician de acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala".

UE destaca relación con Guatemala

El Consejo recordó la "larga colaboración" entre la UE y Guatemala y su compromiso de apoyar la democracia y los derechos humanos en el país, como demostró, dijo, el despliegue de una Misión de Observación Electoral de la UE en 2023, así como la postura de la UE en defensa de los resultados electorales y su apoyo a la buena gobernanza.

Asimismo, indicó que la UE "seguirá trabajando con el gobierno guatemalteco y todos los sectores de la sociedad para apoyar una agenda nacional positiva e invertir en un desarrollo inclusivo y sostenible en beneficio de todos".

Para apoyar la transición democrática y respetar la voluntad del pueblo guatemalteco en favor del gobierno elegido democráticamente, la UE estableció un régimen de medidas restrictivas con respecto a Guatemala el 12 de enero de 2024.

Guatemalteco apela sanciones de la Unión Europea

El embajador de la UE en Guatemala, Thomas Peyker, confirmó que la persona interesada en dejar sin efecto las sanciones aplicadas por el Consejo de la Unión Europea envió una carta sobre la cual se seguirá el trámite legal correspondiente.

En Portada

Fallece la abogada Karen Fischert
Nacionales

Fallece la abogada Karen Fischer

10:16 AM, Ene 09
Antigua y Municipal, la base de Selección Nacional en inicio de 2026t
Deportes

Antigua y Municipal, la base de Selección Nacional en inicio de 2026

09:15 AM, Ene 09
UE prorroga sanciones contra guatemaltecos señalados de socavar la democraciat
Nacionales

UE prorroga sanciones contra guatemaltecos señalados de socavar la democracia

07:15 AM, Ene 09
VIDEO. Motorista intenta evadir pago de peaje, acelera y deja tirada a su novia t
Viral

VIDEO. Motorista intenta evadir pago de peaje, acelera y deja tirada a su novia

09:05 AM, Ene 09

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos