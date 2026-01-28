 Marc Anthony espera su 8° hijo: ¿quiénes son las mamás?
Farándula

Marc Anthony espera a su 8vo hijo, ¿quiénes son las mamás de sus otros hijos?

La modelo Nadia Ferreira y el cantante puertorriqueño celebran su tercer aniversario anunciando la llegada de su segundo hijo.

Compartir:
Nadia Ferreira y Marc Anthony,
Nadia Ferreira y Marc Anthony / FOTO:

Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron la espera de su segundo bebé en el marco de una celebración significativa, sorprendiendo a sus seguidores con una publicación en la que dejan ver la felicidad de la familia y el avance del embarazo de la modelo paraguaya.

La revelación ocurrió la mañana del 28 de febrero, cuando Nadia Ferreira publicó en Instagram una fotografía en la que aparece junto a Marc Anthony y su pequeño hijo Marco, quienes posan con las manos sobre la pancita que anuncia la llegada del nuevo miembro de la familia. 

"¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", escribió la modelo, mostrando la alegría por el crecimiento de su familia y el amor que comparten en esta etapa.

La pareja eligió una fecha muy especial para compartir la noticia: el aniversario de bodas. El 28 de enero de 2023, ambos se casaron en una lujosa ceremonia en Miami, rodeados de familiares, amigos y celebridades internacionales.

Este nuevo embarazo coincide con un año de casados, fortaleciendo el vínculo que los une como pareja y familia.

De acuerdo con información difundida por el programa 'Lo Sé Todo' y retomada por 'Despierta América', se estima que Nadia Ferreira tendría entre cinco y seis meses de embarazo.

Este será el segundo hijo para la modelo, quien se estrenó como madre en 2023 con el nacimiento de Marco. Para Marc Anthony, este nuevo retoño marcará su octava paternidad, consolidando una numerosa y diversa familia.

Los hijos del cantante

La historia familiar de Marc Anthony es tan vasta como su carrera profesional en los escenarios. A lo largo de las décadas, el intérprete ha formado vínculos significativos con diversas mujeres que han marcado su vida y su legado personal.

Su faceta como padre comenzó en la década de los noventa, cuando mantenía una relación con Debbie Rosado, quien trabajaba como oficial de policía en Nueva York.

De esa unión nació su primogénita, Arianna, y el cantante también decidió dar su apellido y adoptar formalmente a Chase, el hijo mayor de Rosado, a quien siempre ha considerado como propio.

Foto embed
Marc Anthony Debbie Rosado - Instagram

Años más tarde, el salsero contrajo nupcias con la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres. Este matrimonio fue uno de los más mediáticos de la época y dio como fruto a dos hijos: Cristian y Ryan Muñiz.

Aunque la relación llegó a su fin, ambos han demostrado madurez en la crianza de sus hijos, quienes hoy en día son jóvenes que mantienen una relación cercana con su padre. Cristian ha mostrado interés por las artes visuales, mientras que Ryan destaca por su carisma y parecido físico con el cantante.

Foto embed
hijos marc anthony - Facebook

Posteriormente, Marc Anthony vivió uno de los romances más icónicos de la cultura pop al unirse en matrimonio con Jennifer López. De esta unión nacieron los mellizos Emme y Max en el año 2008. Los pequeños crecieron bajo los reflectores y han demostrado heredar el talento artístico de sus progenitores.

En Portada

Congreso aprueba ampliación presupuestaria vigente para 2026t
Nacionales

Congreso aprueba ampliación presupuestaria vigente para 2026

07:47 AM, Ene 28
Muere aficionado del Atlético Bucaramanga de Colombia tras disturbiost
Deportes

Muere aficionado del Atlético Bucaramanga de Colombia tras disturbios

09:08 AM, Ene 28
Localizan a recién nacido fallecido en ruta al Puerto San Josét
Nacionales

Localizan a recién nacido fallecido en ruta al Puerto San José

11:07 AM, Ene 28
Premios Grammy 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la ceremonia?t
Farándula

Premios Grammy 2026: ¿Dónde y a qué hora ver la ceremonia?

09:26 AM, Ene 28

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolNoticias de Guatemala#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos