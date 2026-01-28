Marc Anthony espera su 8° hijo: ¿quiénes son las mamás?

Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron la espera de su segundo bebé en el marco de una celebración significativa, sorprendiendo a sus seguidores con una publicación en la que dejan ver la felicidad de la familia y el avance del embarazo de la modelo paraguaya.
La revelación ocurrió la mañana del 28 de febrero, cuando Nadia Ferreira publicó en Instagram una fotografía en la que aparece junto a Marc Anthony y su pequeño hijo Marco, quienes posan con las manos sobre la pancita que anuncia la llegada del nuevo miembro de la familia.
"¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", escribió la modelo, mostrando la alegría por el crecimiento de su familia y el amor que comparten en esta etapa.
La pareja eligió una fecha muy especial para compartir la noticia: el aniversario de bodas. El 28 de enero de 2023, ambos se casaron en una lujosa ceremonia en Miami, rodeados de familiares, amigos y celebridades internacionales.
Este nuevo embarazo coincide con un año de casados, fortaleciendo el vínculo que los une como pareja y familia.
De acuerdo con información difundida por el programa 'Lo Sé Todo' y retomada por 'Despierta América', se estima que Nadia Ferreira tendría entre cinco y seis meses de embarazo.
Este será el segundo hijo para la modelo, quien se estrenó como madre en 2023 con el nacimiento de Marco. Para Marc Anthony, este nuevo retoño marcará su octava paternidad, consolidando una numerosa y diversa familia.
Los hijos del cantante
La historia familiar de Marc Anthony es tan vasta como su carrera profesional en los escenarios. A lo largo de las décadas, el intérprete ha formado vínculos significativos con diversas mujeres que han marcado su vida y su legado personal.
Su faceta como padre comenzó en la década de los noventa, cuando mantenía una relación con Debbie Rosado, quien trabajaba como oficial de policía en Nueva York.
De esa unión nació su primogénita, Arianna, y el cantante también decidió dar su apellido y adoptar formalmente a Chase, el hijo mayor de Rosado, a quien siempre ha considerado como propio.
Años más tarde, el salsero contrajo nupcias con la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres. Este matrimonio fue uno de los más mediáticos de la época y dio como fruto a dos hijos: Cristian y Ryan Muñiz.
Aunque la relación llegó a su fin, ambos han demostrado madurez en la crianza de sus hijos, quienes hoy en día son jóvenes que mantienen una relación cercana con su padre. Cristian ha mostrado interés por las artes visuales, mientras que Ryan destaca por su carisma y parecido físico con el cantante.
Posteriormente, Marc Anthony vivió uno de los romances más icónicos de la cultura pop al unirse en matrimonio con Jennifer López. De esta unión nacieron los mellizos Emme y Max en el año 2008. Los pequeños crecieron bajo los reflectores y han demostrado heredar el talento artístico de sus progenitores.