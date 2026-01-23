 Sandy Méndez muestra su embarazo avanzado en fotos sin ropa interior
Farándula

La guatemalteca Sandy Méndez presume avanzado embarazo con fotos sin ropa interior.

Hace unos meses, la famosa presentadora reveló con entusiasmo que está esperando a su primer hijo y que llevará el nombre de Emiliano.

Compartir:
Sandy Méndez, Instagram
Sandy Méndez / FOTO: Instagram

En octubre del año pasado, Sandy Méndez decidió revelar una noticia que llenó de alegría a sus seguidores y al mundo del espectáculo: la espera de su primer hijo.

La revelación, que marca un nuevo y emocionante capítulo en su vida personal, fue recibida con entusiasmo por miles de personas que siguen de cerca su trayectoria.

Sandy Méndez, conocida por su carisma y cercanía con el público, optó por anunciar la feliz espera a través de sus plataformas digitales, un medio cada vez más común para las celebridades que desean compartir momentos íntimos con sus fans.

La noticia se difundió rápidamente, generando una ola de felicitaciones y buenos deseos que inundaron sus redes sociales.

Desde el anuncio inicial de su dulce espera, Sandy Méndez ha mantenido a sus seguidores al tanto de cada paso de su proceso, publicando regularmente fotografías y videos que documentan su experiencia de manera transparente y cercana.

Hace unos días compartió una sesión de fotos donde aparece luciendo una blusa blanca, sin abrocharse los botones, presumiendo su hermosa pancita.

"Gracias, cuerpo mío, por sostener sueños, latidos y milagros. Hoy no te juzgo, hoy te honro.?", escribió.

Sandy Méndez inició su carrera como modelo e inició como conductora en el programa "¡Qué Chilero!" de TV Azteca Guatemala, luego integró las filas de "Café AM", donde se encuentra actualmente. 

Foto embed
Sandy Méndez - Instagram

El nombre del bebé

Un video dinámico en sus plataformas digitales fue el escenario elegido por la conductora de Café AM para compartir, con alegría y complicidad, las opciones que barajó junto a sus seres queridos antes de tomar la gran decisión. Este singular anuncio generó rápida interacción y comentarios entre colegas y seguidores de todo el país.

En el video, Sandy Méndez presentó seis nombres que valoró para su bebé:

  • Jorge
  • Tiburcio
  • Emiliano
  • Santiago
  • Albertani
  • Rodolfo

Tras generar ilusión y diversión, Sandy Méndez develó el nombre definitivo: Emiliano. 

Muchas figuras del ámbito de la televisión guatemalteca se sumaron a la celebración de esta nueva etapa para Sandy Méndez, remarcando la importancia que tiene la elección del nombre en la vida familiar.

En Portada

Comisión de postulación del TSE establece criterios de evaluaciónt
Nacionales

Comisión de postulación del TSE establece criterios de evaluación

05:41 PM, Ene 23
Cobán Imperial sale a defender liderato ante Comunicacionest
Deportes

Cobán Imperial sale a defender liderato ante Comunicaciones

04:19 PM, Ene 23
Asaltan a pasajeros de Transurbanot
Nacionales

Asaltan a pasajeros de Transurbano

06:39 PM, Ene 23
Fiscalía española cierra el caso de agresión sexual contra Julio Iglesias tras falta de pruebas t
Farándula

Fiscalía española cierra el caso de agresión sexual contra Julio Iglesias tras falta de pruebas

05:53 PM, Ene 23

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCVenezuelaReal MadridNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos