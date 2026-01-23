Sandy Méndez muestra su embarazo avanzado en fotos sin ropa interior

En octubre del año pasado, Sandy Méndez decidió revelar una noticia que llenó de alegría a sus seguidores y al mundo del espectáculo: la espera de su primer hijo.
La revelación, que marca un nuevo y emocionante capítulo en su vida personal, fue recibida con entusiasmo por miles de personas que siguen de cerca su trayectoria.
Sandy Méndez, conocida por su carisma y cercanía con el público, optó por anunciar la feliz espera a través de sus plataformas digitales, un medio cada vez más común para las celebridades que desean compartir momentos íntimos con sus fans.
La noticia se difundió rápidamente, generando una ola de felicitaciones y buenos deseos que inundaron sus redes sociales.
Desde el anuncio inicial de su dulce espera, Sandy Méndez ha mantenido a sus seguidores al tanto de cada paso de su proceso, publicando regularmente fotografías y videos que documentan su experiencia de manera transparente y cercana.
Hace unos días compartió una sesión de fotos donde aparece luciendo una blusa blanca, sin abrocharse los botones, presumiendo su hermosa pancita.
"Gracias, cuerpo mío, por sostener sueños, latidos y milagros. Hoy no te juzgo, hoy te honro.?", escribió.
Sandy Méndez inició su carrera como modelo e inició como conductora en el programa "¡Qué Chilero!" de TV Azteca Guatemala, luego integró las filas de "Café AM", donde se encuentra actualmente.
El nombre del bebé
Un video dinámico en sus plataformas digitales fue el escenario elegido por la conductora de Café AM para compartir, con alegría y complicidad, las opciones que barajó junto a sus seres queridos antes de tomar la gran decisión. Este singular anuncio generó rápida interacción y comentarios entre colegas y seguidores de todo el país.
En el video, Sandy Méndez presentó seis nombres que valoró para su bebé:
- Jorge
- Tiburcio
- Emiliano
- Santiago
- Albertani
- Rodolfo
Tras generar ilusión y diversión, Sandy Méndez develó el nombre definitivo: Emiliano.
Muchas figuras del ámbito de la televisión guatemalteca se sumaron a la celebración de esta nueva etapa para Sandy Méndez, remarcando la importancia que tiene la elección del nombre en la vida familiar.