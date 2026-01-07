Sydney Sweeney homenajea a Marilyn Monroe en audaz sesión

La actriz y modelo estadounidense Sydney Sweeney, conocida por su versatilidad en producciones como Euphoria y The White Lotus, sorprendió a sus seguidores con una sesión fotográfica inspirada en Marilyn Monroe, que protagoniza la portada de la edición anual Best Performances de W Magazine.
En las imágenes, Sweeney aparece completamente desnuda, usando únicamente un collar, mientras posa con un estilo que remite a la icónica estrella de Hollywood. Su cabello rubio luce un corte corto con rizos vintage, evocando el glamour clásico de Monroe, cuyo legado sigue siendo referencia en la moda y el cine.
La sesión combina sensualidad y sofisticación, resaltando la capacidad de Sweeney de transformarse y rendir homenaje a figuras legendarias de la cultura pop.
La actriz no solo llevó la inspiración de Monroe a la fotografía: en el estreno de su reciente película The Housemaid, realizado en diciembre, Sidney Sweeney asistió con un vestido blanco que recordó la famosa escena de The Seven Year Itch, consolidando su intención de recrear la estética de la estrella de los años 50.
En la entrevista que acompaña la sesión, Sweeney habló sobre su papel protagónico en Christy, un drama biográfico sobre la boxeadora Christy Martin que retrata su ascenso al estrellato en los años 90, la compleja relación abusiva con su entrenador y esposo (interpretado por Ben Foster), y su lucha contra la violencia doméstica y la discriminación.
La actriz reveló cómo logra desvincularse emocionalmente de sus personajes una vez que termina la filmación:
"Siempre me he entrenado para separarme lo más posible de mis personajes y no poner mis propios pensamientos o recuerdos en una escena. Eso me permite saber que es el personaje quien vive esos momentos, sentimientos y situaciones, no yo. Cuando dicen ‘¡Corte!’, puedo salir de eso y volver a ser Syd", comentó.
A pesar de este cuidado, Sydney Sweeney admitió que la intensidad de algunos papeles puede dejar una carga emocional temporal: "De alguna manera seguía llegando a casa como Christy. Pero las emociones, las peleas y los traumas que ella vivió, traté de no llevarlos conmigo", agregó.
Además de hablar de su trabajo actoral, la joven actriz abordó rumores sobre supuestos procedimientos estéticos, negando cualquier intervención cosmética y aclarando su miedo a las agujas: "Le tengo muchísimo miedo a las agujas, no tienen idea".
Sobre las comparaciones con su apariencia en la adolescencia, Sweeney fue contundente: "No pueden comparar una foto mía de cuando tenía 12 años con una foto mía a los 26 con maquillaje e iluminación profesional. ¡Obviamente voy a verme diferente! Todo el mundo en redes sociales está loco", expresó con sinceridad.
Con esta sesión, Sydney Sweeney no solo rinde tributo a Marilyn Monroe, sino que también demuestra su madurez artística y su capacidad para reinventarse, consolidándose como una de las actrices más prometedoras de Hollywood.
