Jennifer López deslumbra con escote y indirectas a Ben

Jennifer López volvió a acaparar la atención de sus seguidores en redes sociales al compartir imágenes donde aparece luciendo un elegante vestido satinado que resalta su figura y su estilo característico.
Con 56 años, la artista eligió un vestido braless de escote profundo, abertura en la falda, cuello halter y espalda completamente descubierta, realzado con drapeados en el vientre y sofisticadas sandalias plateadas y joyas de diamantes.
Las fotos, que causaron furor entre sus fanáticos, muestran a Jennifer López con un maquillaje que enfatiza su belleza: piel bronceada, labios en tono nude y blush dorado.
El cabello suelto y con ondas voluminosas aportó un toque fresco y juvenil a su look, combinando a la perfección con la atmósfera festiva de su reciente residencia en el The Colosseum at Caesars Palace en Las Vegas.
Entre las imágenes compartidas por la Diva del Bronx destacan momentos junto a sus hijos y parte de su equipo de producción, celebrando su éxito sobre el escenario y la conexión con sus admiradores que llenaron cada una de las fechas de la residencia.
"Nada como soñar en 2026 con mis cocos en el escenario y estar rodeada de la gente que amo. Lo mejor está por venir", escribió la cantante en el pie de foto de su publicación, consolidando una vez más su optimismo y visión hacia el futuro.
Indirectas y confesiones durante el show
Jennifer López no solo se limitó a mostrar su faceta artística, sino que también abordó en medio de sus presentaciones el tema de su vida personal, generando comentarios y especulaciones entre sus seguidores.
Durante uno de sus shows lanzó indirectas a su exmarido Ben Affleck, con quien se divorció hace un año, así como a sus otros tres exesposos.
En un tono de humor y complicidad con su público, la artista comentó: "Pasó en un abrir y cerrar de ojos, ¿no es así, para aquellos de ustedes que estuvieron ahí en la noche de apertura hace 10 años?" y agregó entre risas, "en ese momento solo me había casado dos veces... No es cierto. Fue solo una vez. Pareció dos. Es broma".
Estas palabras, que provocaron la risa de quienes la escuchaban, fueron seguidas por un mensaje de crecimiento personal y aprendizaje.
"La buena noticia es que estoy aprendiendo y creciendo. Estamos en nuestra época feliz ahora mismo", enfatizó en pleno concierto, mostrando su proceso de transformación personal frente a su audiencia.
En uno de los shows, Jennifer López se refirió al tipo de relación que espera mantener en su vida, haciendo hincapié en el respeto y la aceptación.
"Si quisieras tener mi amor, tendrías que ganártelo. Tendrías que tratarme bien. Tendrías que respetarme. Tendrías que aceptarme tal y como soy", afirmó, generando numerosas reacciones entre sus fanáticos.
Usuarios en redes sociales aseguraron que la artista aludió a la relación con Affleck y a los desafíos que afrontaron por el estilo de vida de celebridad de Lopez, el cual, según los seguidores, no fue aceptado por el actor.