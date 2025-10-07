Jennifer López y Ben Affleck: Reencuentro y Fotos Felices

El estreno de la película Kiss Of The Spider Woman se convirtió en el escenario de un inesperado y emotivo reencuentro: el de Jennifer López y Ben Affleck.
Nueve meses después de firmar el divorcio, Jennifer López y Ben Affleck posaron en la alfombra roja de la cinta protagonizada por la actriz y en la que ambos figuran como productores ejecutivos.
La mediática pareja, que se separó legalmente en febrero de este año luego de su matrimonio en 2022, se reencontró en la alfombra roja del evento que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York.
Los famosos no solo posaron ante las cámaras, sino que lo hizo con una cercanía sorprendente.
Ben Affleck, de 53 años, fue fotografiado con el brazo alrededor de Jennifer López y las imágenes los muestran en lo que parecía ser una íntima y animada conversación, mirándose a los ojos y sonriendo.
La actitud cariñosa y la evidente química entre ambos no pasó desapercibida, desatando de inmediato una oleada de rumores sobre una posible reconciliación en redes sociales.
Fanáticos y analistas comentaron sobre el "interesante lenguaje corporal" de la pareja.
Elogios entre ellos
Durante la presentación de la película antes de la proyección, Jennifer López no dudó en reconocer la contribución de su exmarido.
"Gracias, Ben, esta película no se habría hecho sin Ben y sin Artist Equity", declaró ante los asistentes, según reportes de People.
Él no se quedó atrás y dentro de la sala de cine, elogió la actuación de su ex esposa.
"Esta película es exquisita. Jennifer, eres increíble", expresó el actor en un video obtenido por la revista People.
Jennifer López deslumbró con un espectacular vestido de Harris Reed, que presentaba un corsé exagerado que resaltaba su figura. Por su parte, Ben Affleck lució sobrio y elegante con un traje azul marino.
La también cantante estuvo acompañada de sus gemelos, Max y Emme, frutos de su matrimonio con Marc Anthony.