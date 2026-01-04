 Jessica Biel deslumbra en Critics Choice con escote atrevido
Jessica Biel acaparó todas las miradas en la edición 2026 de los Critics Choice Awards, luciendo un impresionante vestido halter dorado que marcó su regreso al evento tras ocho años de ausencia. 

La actriz llegó a la alfombra roja este 4 de enero, deslumbrando con un atuendo de la colección Otoño/Invierno 2025 de Lanvin, el cual destaca por su audaz diseño con capas de lentejuelas doradas y detalles de malla transparente.

Jessica Biel eligió un vestido de inspiración Art Decó que destacó por su marcado carácter maximalista y un ajuste ceñido que evocó la tendencia "naked dress" en su faceta más glamurosa. 

La prenda, confeccionada en múltiples niveles de volantes y malla adornada con lentejuelas, caía elegantemente desde un escote halter y se extendía hasta el suelo en una cascada de brillo intenso.

Foto embed
Jessica Biel - Instagram

Uno de los aspectos más llamativos del look fue la espalda descubierta del vestido, que se deslizaba sensualmente hasta justo encima de las caderas de la actriz. 

Este detalle mostró una versión sofisticada y moderna de la moda retro, otorgando protagonismo al porte y la elegancia de Biel en cada paso que daba sobre la alfombra roja.

Foto embed
Jessica Biel - Instagram

Regreso triunfal a la pantalla chica

Más allá de su impacto en la moda, Jessica Biel también celebró un importante hito profesional. La actriz regresó recientemente a la pantalla pequeña con su papel de Chloe Taylor en "The Better Sister", un thriller que le valió una nominación a los Critics Choice Awards.

En esta serie, Jessica Biel interpreta a una exitosa empresaria cuya vida da un giro inesperado cuando su hermana distanciada, Nicky, interpretada por Elizabeth Banks, reaparece en su vida.

Biel compartió su entusiasmo por el guion de la serie, destacando su complejidad y capacidad para mantener al espectador enganchado.

"Inicialmente lo leí y pensé: 'Oh, esto está bien pensado, porque sigues dejando estas pequeñas piedras. Dios mío, otra bomba acaba de explotar. Oh, hay otra bomba, ¿sabes?'", comentó la actriz.

Añadió que la historia "te mantiene salivando por más, esta especie de historia dramática, peculiar, divertida, oscura y traumática", lo que subraya la profundidad y el atractivo del proyecto que la trajo de vuelta a la televisión.

