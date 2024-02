Miley Cyrus llega a los Grammy con un diminuto vestido que mostraba de más

La alfombra roja de los Grammy 2024 ya están conquistando las redes sociales, pues las estrellas desfilan deslumbrando con sus atuendos, algunos bastante reveladores como el de Miley Cyrus.

Previo a la ceremonia de entrega, la cantante apareció con un vestido de malla transparente en color dorado, muy similar a la estética de Dolly Parton, en especial por su cabellera voluminosa que recreó la estética country de los 70 y 80.

Después de un par de años alejada de los premios, la artista llegó ataviada lleva un vestido artesanal diseñado exclusivamente para ella por John Galliano de Maison Margiela.

Esta aparición frente a las cámaras es una de las pocas que ha hecho desde que lanzó su álbum Endless Summer Vacation. Con 6 nominaciones y siendo considerada la favorita para ganar las principales categorías por su hit mundial Flowers.

Ella llegará al escenario principal y se presentará por primera vez el sencillo que marcó su regreso a la música y que le dio una abrumadora fama durante todo el 2023, pues en esta canción narró el fin de su matrimonio y relación con el actor Liam Hemsworth.

