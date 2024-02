¡Sorpresa! Deportivo Sololá tumba al líder y le quita el invicto

El Club Social y Deportivo Sololá dio la gran sorpresa de la cuarta fecha de la Liga de Futbol Primera División de No Aficionados al imponerse este domingo 3-2 al líder e invicto Deportivo Iztapa en el estadio Municipal Xambá 94 de Sololá.

El conjunto sololateco dejó así atrás aquellas goleadas cosechadas ante Deportivo Marquense (10-0, de visita), Quiché F. C. (0-3, de local) y F. C. Santa Lucía Cotzumalguapa (10-0, de visita).

El equipo que está en agonía en la Liga Primera División sorprendió a propios y extraños en el duelo que se disputó hoy a las 11:00 horas. Elías Chiarasco inauguró el marcador (0-1) para el cuadro visitante al 18, lo que supuso una negatividad en el público que presentía una nueva goleada.

Pero luego vino el empate (1-1) para los locales gracias al tanto de Albert Barrientos (43). Deportivo Sololá recibió otro duro golpe con el gol de Omar López (53) para el marcador parcial 1-2.

Después, con mucho trabajo y esfuerzo, los jugadores sololatecos sacaron fuerzas de su interior y las cambiaron con goles. Robin Rodríguez (65) y Dayner Padilla (72) marcaron los goles con los cuales el conjunto de los “Murciélagos” terminó por imponerse y tumbar al líder del Deportivo Iztapa 3-2.

Esta es la primera victoria para Sololá tras cuatro partidos disputados, y pese a seguir en el sótano del grupo A, este triunfo inyecta motivación a un conjunto que hace una renovación para evitar el descenso.

Resultados, grupo A

Democracia venció a Deportivo Marquense (1-0), la Nueva Concepción se impuso a Juventud Copalera (2-1), San Pedro F. C. salió victorioso ante Quiché F. C. (4-2), y Deportivo Suchitepéquez impuso condiciones y ganó 2-0 a F. C. Santa Lucía Cotzumalguapa.

En la tabla general de la competencia, tras cuatro fechas jugadas, el líder sigue siendo Iztapa con 9 puntos, seguido de Marquense, Santa Lucía, Suchitepéquez, San Pedro, Juventud Copalera, Quiché, Nueva Concepción y Democracia, todos con 6 puntos. El último lugar es Sololá con 3 unidades.

Grupo B

El sector B de la Liga Primera División mantiene un nivel competitivo muy parejo, producto de ello es que los clubes Atlético Mictlán, Futbol Club Universidad, Juventud Pinulteca y a San Benito se mantienen con siete puntos cada uno. El líder es cuadro de los “Conejos” mitecos gracias a su diferencia de gol.

El Heredia, con 6 puntos, está como quinto lugar de la tabla de posiciones, y Barberena F. C. suma 5 puntos para ocupar la sexta casilla en el cierre de la fecha número cuatro.

Sacachispas 1-1 Heredia

Cuilapa 3-3 Aurora

Fraijanes 0-4 Atlético Mictlán

San Benito 3-1 Barberena

Juventud Pinulteca 3-1 Universidad

